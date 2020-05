Das große Aquaman-Quiz! Wie gut kennst du den Herrscher der Meere?

Mit Aquaman hat das DC-Universum eine schillernde Figur erfolgreich auf die Leinwand gebracht. Wir testen eurer Wissen über den Wassermann mit 15 Fragen. Macht mit!

Das hatte wirklich niemand erwartet: Aber Aquaman ist zum erfolgreichsten DCEU-Film geworden mit einem Einspielergebnis von über 1 Milliarde Dollar weltweit. Dabei wurde der Superhelden aus den Tiefen des Ozeans früher belächelt und von vielen durch den Kakao gezogen.

Hauptdarsteller Jason Momoa und Regisseur James Wan ließen sich davon nicht abschrecken und haben einen unterhaltsamen Blockbuster in Szene gesetzt, der zu den besseren DC-Filmen zählt. Kein Wunder also, dass Teil 2 in Arbeit ist. Bis zum endgültigen Film ist es allerdings noch eine Weile hin, so dass wir wieder einen großen Quiz mit 15 Fragen zu Aquaman für euch haben.

Wisst ihr, wer Vater und Mutter von Aquaman sind? Wann der schwimmende Superheld erstmals in den Comic auftauchte und welcher deutsche Synchronsprecher ihm seine Stimme leiht: Beantwortet die Fragen und seht selbst, wie gut ihr den Herrscher der Meere kennt!

Beantworte die Fragen beim großen Aquaman-Quiz!

So steht es um Aquaman 2

Aquaman 2 kommt ganz offiziell und Warner Bros. hatte sogar schon einen Starttermin bekanntgegeben. Der Film sollte am 16.12.2022 in den amerikanischen Kinos starten. Ob dieser Termin allerdings durch die Corona-Krise noch aktuell ist, ist mehr als fraglich.

Bekannt ist weiterhin, dass David Leslie Johnson-McGoldrick am Drehbuch für Aquaman 2 arbeitet. Er war bereits Co-Autor des ersten Teils. Damit bleibt Kontinuität gewahrt, auch weil James Wan gemeinsam mit Peter Safran den Film produzieren wird. Als Regisseur ist er ebenfalls wieder mit an Bord.

Für Aquaman 2 kehrt Jason Momoa in die Rolle des titelgebenden DC-Helden neben Amber Heard als Mera ebenso wie Yahya Abdul-Mateen II in Form des Gegenspielers David Kane/Black Manta zurück. Auch Nicole Kidman als Mutter von Aquaman sowie Patrick Wilson als sein Bruder werden aller Wahrscheinlichkeit wieder mit dabei sein.



Wie habt ihr beim großen Aquaman-Quiz abgeschnitten?