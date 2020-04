Das große Emma Watson-Quiz: Der Harry Potter-Star wird 30

Anlässlich Emma Watsons 30. Geburtstag haben wir einem Test zu dem Harry Potter-Star für euch. Beweist im Bilder-Quiz, wie gut ihr sie als Hermine-Darstellerin, aber auch in anderen Rollen kennt.

Kaum zu glauben, aber Schauspielerin Emma Watson wird heute 30 Jahre alt. War es nicht erst gestern, dass die 11-jährige Darstellerin sich im ersten Harry Potter-Film als Hermine Granger in unsere Herzen spielte?

Seitdem hat Emma Watson eine beachtliche Karriere hingelegt. Aus dem Mädchen, dem als Kinderdarstellerin Umarmungen peinlich waren, ist eine gestandene Schauspielerin geworden. Sie hat neben ihrem Part in Harry Potter eine Vielzahl aufregender Rollen gespielt und so blicken wir heute mit einem Bilder-Quiz auf ihre Laufbahn zurück.

Emma Watson mit 30: Sie ist Harry Potters Hermine und noch viel mehr

Emma Watson und Hermine sind unzertrennlich verbunden. Nicht von ungefähr kochen Harry Potter-Erinnerungen sofort wieder hoch, sobald sie Reunion-Fotos mit Tom Felton postet oder auf andere Weise mit der Zaubererwelt von J.K. Rowling in Verbindung gebracht wird.

© Warner Bros. Harry Potter: Emma Watson als Hermine

Trotzdem ist im Leben der Harry Potter-Stars damals und heute viel Zeit vergangen und auch Emma Watson hat sich weiterentwickelt. Mit 30 Jahren kann sie zusätzlich auf andere schauspielerische Erfolge wie The Bling Ring, ihre Verkörperung der Belle in Die Schöne und das Biest und das Drama Vielleicht lieber morgen zurückblicken.

Zuletzt konnten wir Emma Watson in der grandiosen Verfilmung von Little Women ein weiteres Mal auf der Leinwand erleben.

Das große Emma Watson-Quiz: Los geht's

Wir wollen anlässlich ihres 30. Geburtstags Emma Watsons achtmalige Hermine-Darstellung und ihre darüber hinausgehenden Rollen gleichermaßen würdigen und haben deshalb einen Test für euch vorbereitet: Erkennt im Quiz allein anhand von Bildern ihre unterschiedlichen Rollen und Filme.

Wer weiß: Vielleicht entdeckt ihr ja noch ein paar unbekannte Filme in Emma Watsons Filmografie, die ihr nachholen wollt.

Na, war das schwer oder hattet ihr als Emma Watson-Superduperfans damit überhaupt keine Probleme? Konntet ihr all ihre Auftritte in den unterschiedlichen Harry Potter-Filmen auseinanderhalten? Verratet es uns in den Kommentaren.

In welcher Rolle hat Emma Watson euch bisher als Schauspielerin am besten gefallen? In Harry Potter als Hermine oder doch in einer anderen?