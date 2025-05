"Das ist krank": 9-1-1-Fans revoltieren nach komplett unerwartetem Figuren-Tod in Staffel 8

Der Tod einer geliebten Serienfigur kann für die Serie selbst, aber auch für Fans ein einschneidendes Erlebnis sein. Neuester Beweis: Das völlig überraschende Ableben eines Hauptcharakters in 9-1-1.

Figurentode in Serien sind wie Klassenarbeiten in der Schule: Alle haben Angst davor, obwohl sie den Alltag irgendwie interessanter machen. Und am Ende reden alle darüber. Leider handelt es sich bei der neusten Episode der erfolgreichen Drama-Serie 9-1-1: Notruf L.A. nicht um Schule, sondern um das Freizeitvergnügen von Millionen von Menschen. Und die wurden gerade geschockt und bitter enttäuscht.

In der 15. Folge der aktuellen 8. Staffel (Originaltitel: Lab Rats), die vorletzte Woche auf dem US-amerikanischen Sender ABC ausgestrahlt wurde, mussten Fans nämlich den Tod der Hauptfigur miterleben.

9-1-1-Schock bringt Fans in Rage: Das sind die Reaktionen

Achtung, es folgen Spoiler zu 9-1-1: Als bereits in der vorherigen Folge von 9-1-1 das Krim-Kongo-Fieber-Virus ausbrach, ahnten vermutlich einige Fans schon, dass dies auch das Ende für einen Charakter der Serie bedeuten könnte. Dass es jedoch tatsächlich Feuerwehr-Captain Bobby Nash (Peter Krause) erwischen würde, versetzte viele geradezu in Schockstarre.

Die Figur gehört seit Folge 1 zu den Hauptcharakteren der Serie von Ryan Murphy und nahm dementsprechend einen hohen Stellenwert bei deren Zuschauer:innen ein. Er war von Beginn an Dreh- und Angelpunkt sowie ein emotionales Schwergewicht der Serie.

So stirbt Bobby Nash: In besagter Episode opfert sich der mit dem Virus infizierte Bobby, um seinem Freund und Kollegen Chimney (Kenneth Choi) das Leben zu retten, indem er ihm das einzige Gegenmittel überließ.

Die verzweifelten bis wütenden Fan-Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten:

DAS IST KRANK.

Sie werden für meine Therapierechnungen bezahlen müssen.

Das hat mir das Herz gebrochen. Ich so: 'Verdammt, die bringen wirklich eine Hauptfigur um.'

Das war widerlich und unnötig, ich werde mir die Serie nie wieder ansehen.

Ich weiß, es ist real, aber ich will es nicht glauben.

Also, ich habe geweint. Ich denke, Buck zusammenbrechen zu sehen, hat mich noch mehr weinen lassen.

Doch nicht nur Fans haben es nicht kommen sehen. Auch der Cast ist dem Social Media-Auftritt nach sehr traurig.

Das sagt Bobby-Darsteller Peter Krause zu seinem 9-1-1-Ausstieg

Natürlich äußerte sich auch Darsteller Peter Krause selbst zu seinem überraschenden Serien-Exit (via Variety ):

Ich habe gehört, dass viele Fans über diesen Verlust verärgert sind, und sie haben auch das Recht dazu. Es ist ein Verlust. [...] Es war mehr als eine mutige kreative Entscheidung in einer mutigen Serie. Bobby Nash wurde [...] dafür erschaffen. Ersthelfer:innen riskieren ihr Leben bei der Arbeit, damit andere einen weiteren Tag erleben können. Sein Handlungsbogen ehrt sie.



So Recht Krause damit auch hat, wird seine Erklärung viele 9-1-1-Fans wohl nur schwach über das Ende seiner Figur hinwegtrösten können. Nach 121 Episoden in (fast) 8 Staffeln heißt es nun nämlich Abschiednehmen von dem beliebten Charakter.

Wo läuft 9-1-1 im Stream?

Aktuell könnt ihr die ersten sieben Staffeln von 9-1-1: Notruf L.A. in der Streaming-Flatrate von Disney+ * ansehen. Ab dem 28. Mai 2025 wird dann hierzulande auch die derzeit in den USA laufende Staffel 8 inklusive der Episode Lab Rats bei dem Streaming-Anbieter starten.

Und auch danach wird nicht Schluss sein: Erst Anfang April wurde nämlich eine 9. Staffel der Drama-Serie bestellt, die vermutlich nicht mehr alle (ehemaligen) Fans schauen werden.

