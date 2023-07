"Das ist so respektlos": Es hagelt Kritik, weil Netflix angeblich Henry Cavills The Witcher-Nachfolger beleidigt

Netflix erinnert mit einer neuen Werbe-Kampagne daran, dass Henry Cavill noch in The Witcher Staffel 3 dabei ist. Fans reagieren wütend wegen angeblicher Respektlosigkeit gegenüber Liam Hemsworth.

In der aktuellen 3. Staffel von The Witcher ist Henry Cavill zum letzten Mal in seiner Paraderolle als Geralt zu sehen. Danach spielt Liam Hemsworth die Hauptfigur der Fantasy-Serie.

Netflix erinnert mit einer neuen Werbe-Kampagne jetzt nochmal daran, dass Cavill zumindest gerade noch an Bord ist. Fans reagieren sehr verärgert auf den Marketing-Schachzug, der Hemsworth respektlos behandeln soll.

Neue The Witcher-Kampagne für Henry Cavill erzürnt Fans

Netflix hat in einem Tweet auf eine Werbe-Kampagne aufmerksam gemacht, mit der an Cavills Beteiligung an Staffel 3 erinnert wird. Mit Projektionen auf der ganzen Welt verteilt heißt es:

Ja, er ist immer noch Geralt in Staffel 3

Fans reagieren laut Independent mehr als verärgert auf die Aktion, die Liam Hemsworth als Geralt-Nachfolger in Staffel 4 den Start extra schwer machen soll:

Hemsworth sollte kündigen, das ist so respektlos

Dass sie diesen Spruch als Marketing-Kampagne nutzen, muss so ein Schlag für Liam Hemsworth sein

Nicht mal Netflix ist auf Liam Hemsworths Seite, verdammt

Ihr hättet jeden feuern können. Lasst Cavill von nun an die gesamte Serie leiten und ihr hättet Gold gehabt. Ich werde mir die dritte Staffel nie ansehen und wahrscheinlich auch nie wieder Netflix abonnieren. Sie ruinieren jedes einzelne geistige Eigentum, das sie berühren. Reißt euch zusammen, das ist erbärmlich.

Wann geht es mit The Witcher Staffel 3 Teil 2 bei Netflix weiter?

Gerade könnt ihr die ersten fünf Folgen der 3. Staffel The Witcher im Netflix-Abo streamen. Die zweite Hälfte des Henry Cavill-Finales wird am 29. Juli 2023 veröffentlicht.

Podcast: Lohnt sich die 3. Staffel The Witcher mit Henry Cavill?

Wir haben uns den 1. Teil der 3. Staffel The Witcher angeschaut und diskutieren im Podcast über die Pros und Contras der neuen Folgen und Henry Cavills baldigen Ausstieg.

Obwohl The Witcher in der 3. Staffel seine beiden größten Probleme noch immer nicht bewältigen kann, wird sie Fans Freude machen. Geralt, Ciri und Yennefer sind endlich zusammen und die Geschichte ist fokussierter: Alle wollen Ciri.

