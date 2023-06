Das klingt wie eine Kampfansage: Jenna Ortega wird in Staffel 2 nicht aufhören, Wednesday zu kritisieren

Jenna Ortega kritisierte die Netflix-Serie Wednesday in den letzten Monaten etliche Male. Dass sie damit nicht aufhören wird, stellte sie in einem neuen Interview klar.

Die Netflix-Serie Wednesday brach im letzten Jahr Rekorde und wurde zu einem popkulturellen Phänomen. Jenna Ortega verkörperte die Addams-Tochter reserviert und mit düsterem Humor und traf damit einen Goth-Nerv, von dem die Welt gar nicht wusste, dass sie ihn besitzt.

Ein Nebenschauplatz des Wednesday-Booms: Jenna Ortega schoss in bizarrer Regelmäßigkeit Kritikpfeile in Richtung des Regie- und Autoren-Teams hinter der Serie. Fast immer hatte sie recht damit. Ortega fand etwa, dass ihr Charakter falsch verstanden wird und bemängelte die unpassende Liebesgeschichte. Auch Probleme hinter den Kulissen sprach sie an. Staffel 2 wird gerade entwickelt, wenn auch wegen des Autor:innenstreiks in Hollywood verzögert. Einem neuen Interview von Jenna Ortega zufolge kann sich das Wednesday-Team in Staffel 2 auf weitere Einwände von ihr freuen.

"Mach einfach weiter": Jenna Ortega lässt sich nicht bremsen

Der Hollywood Reporter veranstaltet regelmäßig Gesprächsrunden zwischen Schauspieler:innen und Schauspielern. Im aktuellen sogenannten Roundtable war Jenna Ortega zu Gast und ihre Aussagen zu Wednesday der Elefant im Raum. Das Gespräch kam jedoch zunächst auf Devery Jacobs, die eine der Hauptrollen in Reservation Dogs spielt. Jacobs erhielt einen Posten im Writers Room der Serie und führt in Staffel 3 sogar Regie. Hätten sich diese Türen geöffnet, weil Jacobs ihre Meinung zur Entwicklung der Serie geäußert hatte? Jacobs bejahte, sie sei wohl eine dieser "nervigen Schauspielerinnen", die immer Anmerkungen hätten.

Der Elefant im Raum wuchs auf Mammutgröße. Was hat wohl Jenna Ortega, Meisterin der Anmerkungen, zu dieser Konversation beizutragen? Ob in diesem Moment alle Anwesenden den Atem anhielten, wissen wir nicht. Aber wir wissen, was Jenna Ortega sagte und der Satz hat es in sich:

Und wenn irgendjemand dich deswegen spüren lässt, dass du nervst, dann machst du einfach weiter.

Jenna Ortega hat in Wednesday Staffel 2 mehr Einfluss

Jenna Ortega wurde durchaus kritisiert für ihre Kritik. Bei den Demonstrationen zum Autor:innen-Streik wurde sie zum Meme. Diese Aussage oben zeigt aber: Das ist ihr sowas von egal. In Staffel 2 des Netflix-Hits, das ist jetzt schon bekannt, wird Jenna Ortega einen Produzentinnen-Posten erhalten. Wednesday zu kritisieren, ist jetzt quasi Teil ihrer Job-Beschreibung und das kann sich auf die Qualität nur positiv auswirken.

