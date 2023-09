"Das macht mich so glücklich": Bilder zeigen Jennifer Lawrence und Hunger Games-Nachfolgerin Rachel Zegler und Panem-Fans sind aus dem Häuschen

Nachdem sich Jennifer Lawrence vier Hunger Games-Filme lang behaupten musste, wird die im neuen Tribute von Panem Film von Rachel Zegler abgelöst. Nun wurden beide Stars zusammen gesichtet und die Fans sind begeistert.

Die Hunger Games-Vorgeschichte kommt: Am 16. November 2023 startet Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes in den Kinos. Der Sci-Fi-Film erzählt 64 Jahre vor Katniss Everdeens erstem Arena-Auftritt erneut die Geschichte einer Tributin, die in die Hungerspiele geschickt wird – mit dem späteren Präsidenten Snow als Mentor. Der neue bombastische Trailer gab zuletzt spannende Einblicke in den 5. Teil der Reihe.

Jennifer Lawrences Hunger Games-Ablösung heißt Lucy Gray Baird und wird von Rachel Zegler (West Side Story) gespielt. Jetzt wurden beide Stars erstmals zusammen gesichtet. Fans sind von dem Treffen beglückt.

Zufälliges Hunger Games-Treffen? Jennifer Lawrence und Rachel Zegler erfüllen Fan-Träume

Tributin Lucy Gray ist im Hunger Games-Prequel zwar eine "Anti-Katniss", trotzdem gibt es Parallelen zwischen den zwei weiblichen Distrikt 12-Tributinnen. Seit der Ankündigung von The Ballad of Songbirds and Snakes träumen Hunger Games-Fans davon, dass Jennifer Lawrence in der Vorgeschichte zurückkehren könnte. Die Schauspielerin äußerte sich dazu sogar "zu 100% bereit". Da Katniss Everdeen in der Timeline des Franchises aber erst etwa 50 Jahre nach dem neuen Film das Licht der Welt erblickt, wäre Jennifer Lawrences erhoffter Gastauftritt höchstens in Form von Katniss' Großmutter möglich.

Dass es zur Erfüllung dieses Fan-Traums kommt und die alte und neue Panem-Heldin im Film aufeinandertreffen, ist aktuell unwahrscheinlich. Dafür hat das Treffen nun aber eine gemeinsame Teilnahme an der Dior-Modenschau in Paris wahr gemacht. Rachel Zegler teilte sogar ein 12-sekündiges Video von sich an der Seite von Hunger Games-Vorgängerin Jennifer Lawrence:

Eine Mutter für viele. Eine Mutter für mich.

Dass Rachel Zegler ihre Vorgängerin Jennifer Lawrence eine "Mutter" nennt, spielt nicht nur auf deren Film mother! und die Geburt von Lawrences Sohn im Februar 2022 an, sondern bezieht sich auch ihre Vorbildfunktion für Zegler: einer Mutter im Geiste. In Suzanne Collins' Romanvorlage Die Tribute von Panem X. Das Lied von Vogel und Schlange * ist die Mutter der neuen Hunger Games-Heldin Lucy Gray nicht mehr am Leben, weshalb die Rolle für Jennifer Lawrence wohl leider wegfällt. Trotzdem feiern Fans das Zusammentreffen.

Tribute von Panem Fans reagieren begeistert auf das erste Treffen von Katniss und Lucy Gray

Mit Fotos und kurzen Videos wurde Jennifer Lawrences und Rachel Zeglers Begegnung für die Ewigkeit festgehalten:

Und hier ist das Foto, auf das wir alle sehnsüchtig gewartet haben! Jennifer Lawrence und Rachel Zegler haben ein Hunger Games-Meeting bei der Dior-Show!

Um den Superstar-Gau des Tribute von Panem-Treffens komplett zu machen, sind sogar noch Anya Taylor-Joy (Das Damengambit) und Wednesday-Star Jenna Ortega in der Nähe.

Dass das passiert, während Jennifer Lawrence Rachel Zegler trifft, ist so viel Popkultur auf einmal und das macht mich so glücklich!

Während der Hunger Games-Kanal PanemPropaganda das gleich zur "Vereinigung von Mockingjay und Songbird" ummünzt, scherzen Tribute von Panems-Fans bereits, dass dieses Meeting vor allem einen erzittern lassen sollte:

Sie planen den Umsturz von Coriolanus Snow.

Ist das Generationen-Treffen der zwei Hunger Games-Heroinen vielleicht eine Verschwörung gegen den gemeinsamen Feind Präsident Snow, mit dem beide in ihren jeweiligen Panem-Geschichten zu tun haben? Die Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt, dass die zwei Schauspielerinnen am Ende doch in dem neuen Tribute von Panem-Film zusammenfinden, bei dem abermals Francis Lawrence Regie führt:



Ein Crossover zwischen Lucy Gray und Katniss Everdeen?!

