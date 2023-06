Jennifer Lawrence als Katniss Everdeens Oma im neuen Hunger Games-Film: "Weil ich 49 bin, oder was?"

Einige Fans fragen sich, ob Jennifer Lawrence im neuen Hunger Games-Film mitspielt. Den Die Tribute von Panem-Star ärgert die Frage ein bisschen.

Kein Star steht so sehr für die Die Tribute von Panem-Filme wie Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen. Da ist es vielleicht verständlich, dass einige Fans auf einen Auftritt im neuen Film Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes hoffen. Die Schauspielerin hat darauf jetzt definitiv und ein wenig entrüstet geantwortet.

Jennifer Lawrence wird im neuen Hunger Games-Film keine Oma spielen

"'Stimmt es, dass du im Hunger Games-Prequel als Katniss' Großmutter auftrittst?'" leitet Watch What Happens-Moderator Andy Cohen die Frage eines Fans weiter. "[Songbirds & Snakes] spielt etwa 49 Jahre vor den Tribute von Panem-Filmen."

"Ach so, weil ich 49 in Hollywood-Jahren bin, oder was?" schießt Lawrence zurück. "Nein, das stimmt nicht."

The Ballad of Songbirds & Snakes spielt tatsächlich etliche Jahrzehnte vor der Handlung der bisherigen Panem-Filme. Der Sci-Fi-Kracher beleuchtet die Arbeit eines jungen Coriolanus Snow (Tom Blyth) mit dem Tribut Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Lawrence ist mit ihren 32 Jahren sicherlich nicht die erste Wahl für Katniss' Großmutter, die darüber hinaus überhaupt nicht als Rolle im neuen Film vorkommt.

Wann erscheint Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes?

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes wird am 16. November 2023 im Kino erscheinen. Wie bei allen vorangegangenen Panem-Filme seit dem zweiten Teil führte Francis Lawrence (I Am Legend) Regie.

