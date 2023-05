Das nächste The Walking Dead-Finale wird eines der größten Geheimnisse des Zombie-Universums lösen

In wenigen Tagen startet die 8. und letzte Staffel von Fear the Walking Dead. Damit einhergehend soll endlich eine der größten offenen Fragen des Zombie-Franchise beantwortet werden.

Nachdem sich letztes Jahr The Walking Dead mit einem emotionalen Finale verabschiedet, folgt dieses Jahr das erste Spin-off des Zombie-Überfliegers, der in der vergangenen Dekade die heimischen Bildschirme dominierte. Fear the Walking Dead endet offiziell mit der 8. Staffel. Schon in wenigen Tagen beginnt der Anfang vom Ende.

Wie die Geschichte endet? Das wissen wir noch nicht. Immerhin existiert bei Fear the Walking Dead keine Comicvorlage, die verfilmt wird. Dennoch verrät Co-Showrunner Ian Goldberg gegenüber Insider , worauf wir uns auf alle Fälle freuen dürfen. Die 8. Staffel von Fear the Walking Dead löst endlich das große Madison-Rätsel.

Fear the Walking Dead-Finale: In Staffel 8 erfahren wir endlich, wie Madison das Stadion überlebt hat

Die von Kim Dickens verkörperte Figur gehörte in den ersten Staffeln zum Hauptcast von Fear the Walking Dead, ehe sie sich aus der Serie verabschiedete. In der 7. Staffel feierte sie ihr Comeback. Eine wichtige Frage wurde allerdings nichts gelöst: Wie in aller Welt konnte Madison aus dem von Zombies überfüllten Stadion entkommen?

Goldberg sagt:

Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir in dieser Staffel adressieren werden. Wir werden beantworten, wie [Madison] das Stadion überleben konnte.

AMC Kim Dickens als Madison in Fear the Walking Dead

Eine Sache verschweigt uns Goldberg allerdings: Wird es einen Flashback geben oder wird Madisons Überlebenskampf in einem rückblickenden Dialog erklärt? Das werden wir selbst herausfinden müssen.

Wann startet Fear the Walking Dead Staffel 8 in Deutschland?

Die 8. Staffel von Fear the Walking Dead startet am 14. Mai 2023 in den USA bei AMC und AMC+. Wann und wie die neuen Folgen nach Deutschland kommen, steht noch nicht fest. Die vorherigen Staffeln wurden zeitnah zum US-Start bei Amazon Prime veröffentlicht.

