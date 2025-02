Das neue große Fantasy-Phänomen erklärt: Fourth Wing wird als Amazon-Serie verfilmt

Fantasy-Fans, die noch nie von Fourth Wing gehört haben, besitzen eine große Wissenslücke. Alle anderen warten längst auf die Verfilmung des Buch-Phänomens als Amazon-Serie.

Eines der großen Fantasy-Phänomene der Gegenwart trägt den Namen Fourth Wing. Die Buchsensation umfasst magische Kräfte und erbitterte Kämpfe, eine Schule sowie jede Menge Drachenreiter:innen und soll in Zukunft von Amazon Prime als Serie verfilmt werden. Wir erklären euch, was hinter dem weltweiten Hit steckt.

Fourth Wing: Ein Fantasy-Buch, das zum Phänomen wurde

Im Mai 2023 wurde eine Fantasy-Geschichte namens Fourth Wing veröffentlicht und schlug innerhalb kürzester Zeit Wellen. Die große Popularität verdankte der Roman nicht zuletzt der Verbreitung auf der Social-Media-Plattform TikTok, wo die lesende Booktok-Community das Buch zur viralen Sensation machte, die bald auch in andere Literaturkreise überschwappte.

US-Autorin Rebecca Yarros hatte sich vorher schon durch Liebesromane einen Namen gemacht, landete mit ihrem ersten Fantasy-Buch aber einen globalen Hit mit über 2 Millionen verkauften Exemplaren im ersten halben Jahr (laut NYT ). Mittlerweile sind drei Romane der sogenannten "Empyrean"-Saga erschienen, wurden in über 40 Sprachen übersetzt und halten sich kontinuierlich auf der renommierten New York Times-Bestseller-Liste.

Diese Bücher gehören zur Empyrean -Buchreihe:

Angelegt ist die Fourth Wing-Reihe laut Autorin Rebecca Yarros auf insgesamt 5 Romane. Im Deutschen tragen die Bücher den Zusatztitel Flammengeküsst.



Worum geht es in Fourth Wing?

Unter dem Motto 'Schulabschluss oder sterben?' (Graduate or die) führt Fourth Wing in seine Fantasy-Geschichte ein: Die 20-jährige Generalstochter Violet Sorrengail wollte ihr Leben eigentlich dem Studium von Büchern widmen, wird von ihrer Mutter aber überraschend ans Basgiath War College geschickt. Das brutale Auswahlverfahren der Kriegsschule, um Drachenreiter:in zu werden, überleben nur die Stärksten und Skrupellosesten, während über die Hälfte der angehenden Kadetten umkommt.

Violet findet Freunde, aber auch Feinde in den Hallen des Gebäudes. Ihr ältester Freund Dain Aetos sorgt sich um sie, insbesondere nachdem der Schatten befehlende Geschwaderführer Xaden Riorson sie nicht mehr aus den Augen lässt. Kann Violet einen eigenen Drachen gewinnen und magische Kräfte erlangen, bevor ihre Konkurrenz sie ausschaltet? Oder hat das Königreich Navarre viel größere Probleme, wenn ein Krieg mit dem Nachbarland Poromiel droht?

Hunger Games-Hogwarts trifft Game of Thrones: Warum ist Fourth Wing so beliebt?

Fourth Wing lässt sich mit magisch, brutal und sexy umschreiben. Auch wenn die Geschichte auf eigenen Füßen steht, weist sie viele Fantasy-Elemente auf, die schon andere Bücher zum Erfolg führten: eine magische Schule wie in Harry Potter, der Überlebenskampf junger Menschen wie in Die Tribute von Panem und Intrigen und Sex wie bei Game of Thrones.

Zur Beliebtheit trägt auch die willensstarke Heldin trotz körperlicher Einschränkungen bei: Violet leidet unter einer chronischen Erkrankung überdehnbarer Gelenke, die ihr häufig Schmerzen verursacht. Yarros bestätigte Today , dass es sich dabei um die seltene Krankheit namens Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS) handelt, unter der die Schriftstellerin auch selbst leidet.

Durch den zusätzlichen Romantik-Fokus in der Fantasy-Geschichte wird Fourth Wing als "Romantasy" nicht zuletzt von einer großen weiblichen Leserschaft getragen. Häufig wird das Buch auch der Genre-Sparte "Dark Academia" zugerechnet. Mit ihren expliziten Erotikszenen gehört die Reihe jenseits von Young Adult eher erwachsener Fantasy-Unterhaltung an.

Amazon verfilmt Fourth Wing als Fantasy-Serie

Noch im Oktober des Erscheinungsjahrs 2023, in dem Fourth Wing zum literarischen Fantasy-Phänomen avancierte, sicherte sich Amazon die Rechte an einer Verfilmung des Roman-Hits. Als ausführende Produzentinnen kamen neben Michael B. Jordans Produktionsfirma Outlier Society auch Liz Pelletier, Elizabeth Raposo und Autorin Rebecca Yarros an Bord. Danach wurde es jedoch mehrere Monate still um die Adaption.

Erst im Juli 2024 wurde schließlich bekannt, dass die Serie ihren nächsten Meilenstein erreicht hatte: Fourth Wing gewann Moira Walley-Beckett als Showrunnerin, die unter anderem für ihre Arbeit an Breaking Bad drei Emmys gewonnen und die Netflix-Serie Anne with an E erschaffen hatte.

Wann startet Fourth Wing bei Amazon Prime?

Bis zur fertigen Serie ist es trotzdem noch ein weiter Weg, denn nun müssen die Drehbücher für mehrere Episoden geschrieben werden. Auf die Suche nach der perfekten Besetzung folgen dann die Dreharbeiten und die lange, effektlastige Post-Produktion (mit zu animierenden Drachen im zweistelligen Bereich). Wir rechnen also mit dem Serienstart nicht vor 2026/27.

