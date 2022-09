Das neue Helms Klamm? Brandneuer Clip zu Die Ringe der Macht teast Schlachtenspektakel in der Tradition von Der Herr der Ringe

In Folge 6 von Amazons Die Ringe der Macht hat das Warten ein Ende: Die erste große Schlacht wird in der Herr der Ringe-Serie entfesselt, wie ein actionreicher Clip jetzt schon zeigt.

Lange hat Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht einen Konflikt in den Südlanden vorbereitet. Nachdem tunnelgrabende, lichtscheue Orks das Land infiltrierten, Bösewicht Adar auf den Plan trat und zuletzt sogar einige der Menschen zur Gegenseite überliefen, haben Bronwyn (Nazanin Boniadi), Theo (Tyroe Muhafidin) und Co. die Hilfe der in See gestochenen Númenorer bitter nötig. Doch werden diese rechtzeitig eintreffen? Ein erstes Video mit Kampfszene Elb vs. Ork verspricht jetzt nun schon ein Spektakel, das sich Peter Jacksons epischen Clash in Helms Klamm zum Vorbild nimmt.



Neuer Herr der Ringe-Clip verspricht Schlacht wie in Die zwei Türme

Wenn Sarumans Orks in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme in Helms Klamm in Rohan einmarschieren, ist das eine der besten Schlachten der Filmgeschichte. An diese Tradition will Die Ringe der Macht nun anknüpfen, wenn wir uns den ersten Video-Einblick zur morgigen 6. Episode ansehen.

Schaut hier den 'Helms Klamm'-Clip von Die Ringe der Macht

The Lord of the Rings The Rings of Power - E06 Clip (English) HD

Wie in Peter Jacksons zweitem Herr der Ringe-Film findet die gezeigte Schlacht in Amazons Fantasy-Serie bei Nacht statt. Und auch hier kämpfen Orks gegen Menschen und (einen) Elben. Während die Alten, Frauen und Kinder wie in Helms Klamm drinnen ausharren und den Kampfgeräuschen von draußen lauschen, tobt vor den Türen und auf dem Dach ihrer Zuflucht ein erbittertes Ringen.

Wie Legolas, so muss auch Elb Arondir (Ismael Cruz Cordova) von Pfeil und Bogen in den Nahkampf wechseln, was reichlich bedrohlich wirkt, wenn er am Ende des Videos an einen Riesen von einem Ork gerät. Da kann es schonmal blutig für beide Seiten zugehen. Abzuwarten bleibt, ob Amazon auch diesmal an der FSK 12-Altersfreigabe festhalten wird.

Podcast: Die Ringe der Macht Folge 3 & 4 mit Recap, Theorien und Erklärungen

Wo lässt uns Amazons Fantasy-Serie Die Ringe der Macht nach der ersten Hälfte der 1. Staffel zurück? Wir knöpfen uns Folge 3 und 4 der Herr der Ringe-Serie im Detail vor, um über aufregende Entwicklungen, aufgeworfene Rätsel und geheime Identitäten zu sprechen.

Von Ork-Liebe bis Númenor: Wir diskutieren die besten und schlechtesten Momente in Episode 3 und 4, freuen uns über die Filmverweise auf Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie und werten Theorien aus, die uns jetzt schon ein klares Bild geben, worauf Staffel 1 zusteuert.



Seid ihr gespannt auf die Herr der Ringe-Schlacht in Folge 6 von Die Ringe der Macht?