Das Sommerloch ist dank Disney+ gerettet – mit Marvel, Star Wars & vielen weiteren Highlights [Anzeige]

Die Kinofilm-Flaute im Sommer könnt ihr mit Disney+ ganz leicht überbrücken – dank neuer Serien-Blockbuster von Marvel und Star Wars oder Comedy-Highlights wie dem How I Met Your Mother-Ableger.

Im Kino macht sich zurzeit das klassische Sommerloch breit. Große Blockbuster gibt es nach Thor 4: Love and Thunder nicht zu sehen, weshalb sich ein Disney+-Abo aktuell so richtig lohnt. Hier könnt ihr die Jahreszeit mit unzähligen Film-Highlights verbringen oder eine hochkarätige Serie nach der anderen bingen. Wir stellen euch ein paar der besten Tipps vor.

Stürzt euch auf Disney+ mit Doctor Strange in den Wahnsinn des Multiversums

Nachdem das Multiversum in Spider-Man: No Way Home geöffnet wurde, muss sich Benedict Cumberbatchs Superheld in Doctor Strange in the Multiverse of Madness weiterhin um die großen Konsequenzen kümmern.

Schaut hier noch einen Trailer zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

Mit Sam Raimi, der für die Evil Dead-Filme und Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire bekannt ist, kommt als Regisseur eine gehörige Portion Horror ins MCU. Dazu gibt es wie in Spider-Man: No Way Home auch wieder einige große Überraschungsauftritte, über die sich Marvel-Fans garantiert freuen werden.



Ms. Marvel stellt auf Disney+ eine komplett neue MCU-Heldin als Teenie-Abenteuer vor

Mit Kamala Khan bringt Ms. Marvel die erste muslimische Hauptfigur ins Marvel Cinematic Universe. Die Geschichte der 16-jährigen Teenagerin (Iman Vellani), die Geheimnisse ihrer Vorfahren enthüllt und dabei ihre eigenen Superkräfte entdeckt, wird als unterhaltsames Teenie-Abenteuer verpackt.

Weit weg vom bekannten Blockbuster-Bombast ist Ms. Marvel vielmehr eine Serie über die Schwierigkeiten des Heranwachsens und emotionalen Wurzeln einer langen Familiengeschichte.

Schaut hier den Trailer zu Ms. Marvel:

Ms. Marvel - Trailer (Deutsch) HD

How I Met Your Father erzählt auf Disney+ die Kult-Serie aus neuer Sicht

In How I Met Your Mother haben wir die Wahrheit über die Mutter von Ted Mosbys Kindern erst spät erfahren. Das Spin-off How I Met Your Father greift die Idee der Geschichte rund um Teds Leben und seinen Freundeskreis mit Barney Stinson & Co. in neuer Form auf.

Diesmal geht es um Sophie (Hilary Duff), die ihren Kindern vom Kennenlernen des Vaters erzählt. Auf dem Weg dahin kommt es natürlich wieder zu jeder Menge unbefriedigenden Affären, Abenden in der Stamm-Kneipe und unangenehmen Situationen. Dabei ist viel Spaß garantiert und das ein oder andere bekannte Gesicht aus How I Met Your Mother schaut natürlich auch vorbei.

Macht euch einen ersten Eindruck im How I Met Your Father-Trailer:

How I Met Your Father - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Obi-Wan Kenobi-Serie zeigt euch auf Disney+ ganz neue Seiten der Star Wars-Prequels

Star Wars: Obi-Wan Kenobi spielt zwischen dem Ende von Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith und Krieg der Sterne. Mit Ewan McGregor in seiner Paraderolle wird die Geschichte von Anakin Skywalkers ehemaligem Mentor dramatisch weitererzählt.

Durch die Rückkehr einiger ikonischer Star Wars-Charaktere taucht die Obi-Wan-Serie in bisher ungekannte Facetten des Sci-Fi-Universums ein und sorgt für spektakuläre Höhepunkte.

Schaut hier den Trailer zur Obi-Wan-Serie:

Obi-Wan Kenobi - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

All diese Filme und Serien könnt ihr auf Disney+ streamen.

