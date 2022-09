Das unschlagbar größte Highlight von Venedig 2022 ist kein Film

Zig Filme buhlen um den Goldene Löwen von Venedig, aber das absolute Highlight des Festivals war 2022 Chris Pine auf der Pressetour für Don't Worry, Darling.

Da fährst du mit großen Hoffnungen auf kinematografische Erweckungsmomente zum Filmfestival von Venedig, aber am Ende überstrahlt eine blonde Frisur alles. Damit ist allerdings – Sorry, Ana de Armas – nicht der Marilyn-Monroe-Film Blond gemeint.

Es geht um Chris Pine – auch bekannt als Zen-Meister der legendären Pressetour von Don't Worry, Darling. Der Kalifornier tauchte als Randgestalt im Zwist um Olivia Wilde, Florence Pugh und Harry Styles auf in der Lagunenstadt und stahl ihnen die Show.

Dies ist eine Würdigung des wirklich wahren Highlights der 79. Internationalen Filmfestspiele von Venedig.

Im Kampf Florence Pugh vs. Olivia Wilde war Chris Pine der Sieger

Eigentlich waren in Venedig die Weichen für den Fight des Jahrhunderts gestellt: Olivia Wilde und Florence Pugh sollen sich am Set von Don't Worry, Darling zerstritten haben, weil:

Pugh mit Wildes Ex-Mann Jason Sudeikis befreundet ist, der sich in einem Scheidungskrieg mit Wilde befindet.

Sie angeblich nicht gerade erfreut über Wildes Beziehung mit Co-Hauptdarsteller Harry Styles war.

Doch Chris Pine ging in Venedig als Sieger vom Platz und das nach drei Runden.

1. Chris Pine war bei der Pressekonferenz ein einziges Meme

Es begann bei der Pressekonferenz, die traditionell am Tag der Premiere stattfindet. Florence Pugh hatte sie abgesagt, weil sie in Budapest Dune 2 dreht. So die offizielle Version, gemunkelt wurde, sie wolle Interviews zum Film ausweichen. Es blieben Olivia Wilde, Harry Styles und lahme Antworten auf unkritische Fragen.

Einzig die Gesichtsausdrücke des Chris Pine retteten die PK vor der Irrelevanz. Ob Indifferenz oder Astralprojektion an einen Strand in Südkalifornien dahinter stecken, wird die Wissenschaft noch Jahrzehnte bewegen. Aber bereits diese Bilder retteten Don't Worry, Darling vor der Bedeutungslosigkeit.

Ohne Pine hätten wir uns wohl wirklich mit Harry Styles' unübersetzbaren Gedanken auseinandersetzen müssen:

My favorite thing about the movie is that it feels like a movie. It feels like a real, like, go to the theater film-movie — you know — the reason you go to watch on a big screen.

Pine wurde als Unbeteiligter in dem Pressetour-Debakel zur Projektionsfläche von Millionen und behielt gleichzeitig eine weiße bzw. eierschalenfarbene Weste. Doch die PK war nur der 1. Akt.

2. Auf dem roten Teppich drehte Pine völlig ab

Bei der abendlichen Weltpremiere hätte Chris Pine über den roten Teppich spazieren können und es dabei belassen können. Die meisten Stars machen das so. Nicht aber der Star Trek-Captain.

Er erschien mit einer altmodischen Einwegkamera (!) und hielt warum-auch-immer jeden Zentimeter von Florence Pughs Sternenhimmel-Kleid von Valentino für die analoge Nachwelt fest.

3. Der Höhepunkt war die Spuck-Saga mit Harry Styles

Normalerweise kommen aus dem Kinosaal von Filmfestivals nur Meldungen über präzise gemessene Standing Ovations (die von Don't Worry, Darling war 4 Minuten lang, die von The Banshees of Inisherin 13 Minuten).

Nicht so hier. Es begann beim Arrangement der Gäste, das Chris Pine als Puffer zwischen Olivia Wilde, Harry Styles und Florence Pugh vorsah. Unschuldig saß er da in einem brennenden Gossip-Haus.



Dann ging um die Welt, wie Harry Styles angeblich Chris Pine anspuckte und unser Leben sollte nie mehr so sein, wie es war.

Chris Pine gebührt unser ewiger Dank

Man kann Chris Pine für Vieles danken bei diesen Internationalen Filmfestspielen in Venedig. Er zauberte uns mit seiner Trance bei der Pressekonferenz ein Lächeln aufs Gesicht und zeigte der Weltöffentlichkeit, wie es sich anfühlt, das Scheidungskind von Olivia Wilde und Florence Pugh zu sein.

Er sorgte dafür, dass der Guardian diese Überschrift veröffentlichte:

Und rang selbst Harry Styles noch einen Tropfen Persönlichkeit ab:

Die Gewinnerfilme von Venedig 2022 werden heute Abend gekürt, aber der Sieger des Festivals steht jetzt schon fest.