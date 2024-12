"Das verfolgt mich bis heute": Ben Stiller bereut einen Fehler in seiner Karriere seit 32 Jahren

Ben Stiller wurde durch eine Vielzahl von Komödien weltbekannt. Es gibt aber eine Rolle, die er nicht bekommen hat und ihn nicht mehr loslässt.

In den 2000ern war es quasi unmöglich, an Ben Stiller vorbeizukommen. Seit seinem großen Durchbruch mit Verrückt nach Mary 1998 spielte er in einer Komödie nach der anderen mit und erreichte damit den Höhepunkt seiner Karriere. Seine ikonischste Rolle dürfte der exzentrische Fashion-Designer Zoolander gewesen sein. Auch für die Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich-Reihe lieben ihn viele.

Mit einer Filmografie von beinahe 100 Filmen zählt er sicherlich zu den geschäftigsten Schauspielern seiner Zeit. Außerdem hat er sich mit Das erstaunliche Leben des Walter Mitty als talentierter Regisseur erwiesen. Einen Karriere-Fehler bereut er allerdings bis heute.

Ben Stiller sprach für Mein Vetter Winnie vor – und vermasselte es komplett

Das Far Out Magazine berichtete vor wenigen Tagen davon, dass Stiller in einem Q&A zu seinem letzten Regieprojekt Severance auf ein großes Bedauern in seiner Karriere zu sprechen kam:

Ich habe mein Vorsprechen für Mein Vetter Winnie vermasselt. Das verfolgt mich bis heute.

Damit eröffnete er, dass er die Chance gehabt hätte, bei dem Klassiker aus dem Jahr 1992 neben Joe Pesci, Marisa Tomei und Ralph Macchio zu spielen. Damit hätte sich möglicherweise die Chance ergeben, seinen Durchbruch bereits 6 Jahre früher zu erreichen. Insbesondere Joe Pesci war zu diesem Zeitpunkt nicht nur bekannt für seine ernsten Rollen als Gangster, wie in GoodFellas, sondern auch für seine komödiantischen Fertigkeiten wie bei Kevin - Allein zu Haus.

Die Entscheidung gegen Stiller hatte möglicherweise einen anderen Hintergrund, als er dachte

Statt mit Mein Vetter Winnie seine Karriere voranzubringen, musste sich Stiller in den 90ern mit Nebenrollen in Filmen wie Happy Gilmore und Cable Guy durchschlagen.

Zwar ist nicht bekannt, wie Stiller sein Vorsprechen seiner Meinung nach vermasselt hat, dafür aber die Rolle, die Stiller hätte bekommen sollen. So hat der Rolling Stone 2022 einen Artikel über den Film veröffentlicht und führte ein Interview mit einigen Beteiligten. Darunter auch Ralph Macchio und Mitchell Whitfield, die die beiden Neffen von Winnie spielten.

Laut deren Aussagen sollten ihre Rollen ursprünglich von Stiller und Will Smith gespielt werden. In dem Interview wurde die Entscheidung gegen Smith und Stiller aufgrund des Themas des Films getroffen:

Es entwickelte sich wirklich ein ehrliches Gespräch darüber, wie die Dynamik der Erzählung durch einen zu Unrecht verhafteten jungen Schwarzen im tiefen Süden verändert würde.

Ähnliches galt für Ben Stiller:

Das galt auch für Ben Stiller. Ein junger Jude im Süden, plötzlich verändert man die Perspektive des Films, besonders zu dieser Zeit.

Demnach hat Ben Stiller sein Vorsprechen gar nicht unbedingt vermasselt, sondern der Casting Director hatte schlichtweg Bedenken, was die Geschichte angeht. Ob man das nun für gerechtfertigt hält, oder nicht, es scheint, als hätte Stiller ohnehin nicht die geringste Chance gehabt.