"Das will niemand sehen": Yellowstone wurde aus dämlichem Grund abgelehnt und der Macher rächte sich dafür

Vor dem jetzigen Sender hatte der Serien-Gigant HBO zuerst Interesse an dem Western-Hit Yellowstone. Der Anbieter lehnte dann aber ab, was Serienschöpfer Taylor Sheridan zu einem kleinen Racheakt motivierte.

Mit Meilensteinen wie Die Sopranos und The Wire zählt HBO zu den wichtigsten Serienschmieden der TV-Geschichte. Heute dürfte sich der Sender jedoch darüber ärgern, den Western-Hit Yellowstone abgelehnt zu haben. Paramount Network sicherte sich schließlich die Produktion von Schöpfer Taylor Sheridan, die mittlerweile als erfolgreichste laufende Serie in den USA gilt.

Sheridan sprach darüber, wieso HBO die Serie damals abgelehnt hat. Er selbst rächte sich mit einem Handlungsstrang innerhalb von Yellowstone.

HBO lehnte Yellowstone aus absurden Gründen ab

Wir berichteten bereits darüber, dass die Serie zuerst ohne Kevin Costner mit Robert Redford geplant werden sollte – was dann nicht zustande kam.

Im Interview mit dem Hollywood Reporter sprach Sheridan aber noch ausführlicher über die Gründe, weshalb HBO Yellowstone damals ablehnte. Einerseits bekam der Showrunner von HBO-Führungskräften zur Pilotfolge die Anmerkung, dass Kelly Reilly in der Rolle von Beth Dutton zu schroff und unsympathisch sei:

'Wir denken, sie ist zu aggressiv. Wir wollen sie abschwächen. Frauen werden sie nicht mögen.' Sie haben sich geirrt, weil Beth den leisen Teil jedes Mal laut ausspricht. Wenn jemand in einem Restaurant unhöflich zu dir ist oder dich auf dem Parkplatz unterbricht, sagt Beth das, was du gerne gesagt hättest.

Paramount Kelly Reilly als Beth Dutton in Yellowstone

Andererseits wurde Sheridan auch eine deutliche Yellowstone-Absage wegen des Settings im eher unwirtlichen amerikanischen Bundesstaat Montana erteilt, wie er gegenüber 6666 Ranch beschrieb:

Und als ich nach dem Grund fragte, hieß es: 'Niemand will das sehen. Niemand möchte einen Film darüber sehen. Und man versteht nicht, warum überhaupt jemand da draußen ist. Das Ganze sollte ein Park sein.'

Yellowstone-Schöpfer verarbeitete HBO-Absage mit einem Mord, der in der Geschichte der Serie stattfindet

Wie der Hollywood Reporter erklärt, nutzte der Showrunner die Setting-Spitze für eine kleine, persönliche Rache-Aktion. In Yellowstone Staffel 2 kommt es zu einer Szene, in der Montana gegenüber Wes Bentleys Charakter Jamie von einer Reporterin des New York Magazine schlecht geredet wird. Außerdem will sie dessen gesamte korrupte Familie mit belastenden Beweisen zerstören. Daraufhin wird sie von ihm gnadenlos erwürgt.

Diesen Moment und viele weitere Szenen könnt ihr aktuell selbst bei Netflix schauen. Hier streamen die ersten 3 Staffeln Yellowstone zurzeit im Abo.