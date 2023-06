DC-Enthüllung: Der neue Batman kommt vom Regisseur des größten Horror-Films aller Zeiten

Mit The Brave and the Bold wurde im Januar ein Batman-Film angekündigt, der uns eine völlig neue Version des dunklen Ritters vorstellt. Jetzt steht fest, wer den DC-Blockbuster in Szene setzt.

Während wir aktuell die letzten Atemzüge des DC Extended Universe (DCEU) erleben, kündigt sich am Horizont eine komplett neue Superhelden-Ära ein. Das DC Universe (DCU) wird ab 2025 das aktuelle DC-Universum ablösen. The Flash, Blue Beetle und Aquaman and the Lost Kingdom sind die letzten drei Filme der alten Ordnung.

Seit Januar wissen wir, dass das neue DC-Universum einen eigenen Batman erhält. Ben Affleck kehrt nicht zurück. Und die Filme mit Robert Pattinson spielen sowieso in einer ganz anderen Timeline. The Brave and the Bold stellt uns eine Version von Gothams Rächer vor, die wir noch nie zuvor im Kino gesehen haben. Inspiriert wurde sie von Grant Morrisons gleichnamiger Comicvorlage.

The Brave and the Bold Horror-Mastermind Andy Muschietti bringt den DCU-Batman in Kino

Doch wer bringt den neuen Batman ins Kino? Nachdem es in den vergangenen Wochen einige Gerüchte gab, enthüllt Variety nun den Namen des Regisseurs: Andy Muschietti nimmt bei The Brave and the Bold auf dem Regiestuhl Platz. Bei DC kennt er sich bestens aus. Denn er ist der kreative Kopf hinter The Flash, der seit Donnerstag im Kino läuft und das Tor ins DC-Multiversum öffnet.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Flash schauen:

The Flash - Trailer (Deutsch) HD

Am bekanntesten ist Muschietti aber für zwei andere Filme: Es und Es Kapitel 2. Die zweiteilige Stephen King-Adaption verwandelte in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre zum Horror-Phänomen sondergleichen. Mit einem Einspielergebnis von über 700 Millionen US-Dollar ist der erste Teil sogar der erfolgreichste Horrorfilm überhaupt.

Das Engagement von Muschietti kann nur bedeuten, dass Warner überaus zufrieden mit seiner Arbeit an The Flash ist und ihn jetzt zu einem der ersten Filmschaffenden macht, die das DCU formen. Abseits von Muschietti sind bisher nur zwei Regisseure bestätigt: James Gunn für Superman: Legacy und James Mangold für Swamp Thing.

Gunn ist darüber hinaus mit Produzent Peter Safran für die Planung und Gestaltung des DCU verantwortlich. Er übernimmt die kreative Rolle, die Kevin Feige beim Marvel Cinematic Universe innehat. Sein Superman-Film startet im Juli 2025 im Kino. Wann The Brave and the Bold erscheint, steht aktuell noch nicht fest.

