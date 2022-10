Hugh Jackman verrät den wahren Grund für seine Wolverine-Rückkehr in Deadpool 3

Deadpool 3 wird Hugh Jackman als Wolverine aus der X-Men-Rente zurückbringen. Jetzt verriet der Star, welcher Film ihn zum Comeback des Superhelden bewegt hat.

Marvel-Fans müssen noch zwei Jahre auf Deadpool 3 warten, aber Ryan Reynolds hat die Vorfreude auf den Film schon mal ordentlich angeheizt. Zusammen mit Hugh Jackman enthüllte er in einem ersten Promo-Clip, dass X-Men-Ikone Wolverine in dem Marvel-Sequel dabei ist.

In einem aktuellen Interview hat Jackman jetzt auch darüber gesprochen, was ihn zum Comeback seines Superhelden nach dem eigentlich perfekten Abschluss Logan - The Wolverine inspirierte.

Eddie Murphy-Komödie hat Hugh Jackman zu Film mit Deadpool und Wolverine bewegt

Wie Collider berichtet, sprach der Wolverine-Star mit Variety über seine Beweggründe für die Rückkehr des Marvel-Helden. Die Actionkomödie Nur 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte war dabei entscheidend:

Ich ging zu einer Vorführung von Deadpool. Ich war 20 Minuten drin und dachte: 'Ah, verdammt!'. In meinem Kopf sah ich Nur 48 Stunden mit Nick Nolte und Eddie Murphy. Es brodelt also schon lange. Ich habe nur länger gebraucht, um hierher zu kommen.

Jackman hatte diesen Gedanken schon vor dem Dreh zu Logan - The Wolverine. Während Ryan Reynolds Hugh Jackman täglich darum gebeten haben soll, zurückzukehren, gab der Star erst dieses Jahr im August seine finale Zustimmung für das Wolverine-Comeback.

Ersten Gerüchten zufolge soll die Wolverine-Rückkehr in Deadpool 3 tatsächlich zu einer Art Buddy-Komödie zwischen beiden Figuren führen. Wie genau der X-Men-Charakter von den Toten zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Da Logan - The Wolverine in einer alternativen Zeitlinie spielte, wird den Verantwortlichen hinter dem nächsten Deadpool-Film aber sicher ein Weg einfallen.

Nach einer Verschiebung soll Deadpool 3 jetzt amkommen. Ein neuer deutscher Starttermin steht noch aus.

