Deadpool & Wolverine & Spider-Man? Hugh Jackman und Ryan Reynolds wollen Tom Holland in Crossover plattmachen

Welcher Superheld würde das Marvel-Crossover Deadpool & Wolverine noch besser machen? Hugh Jackman und Ryan Reynolds haben einen eindeutigen Favoriten.

Es ist endlich so weit: Deadpool & Wolverine startet im Kino. Jetzt können wir uns Hals über Kopf in den Multiversums-Wahnsinn stürzen, der mit zahlreichen Cameos und anderen Überraschungen aufwartet. Der neue Superhelden-Blockbuster zehrt vor allem vom Vermächtnis der Marvel-Filme aus dem Hause 20th Century Fox.

Dort haben wir Deadpool und Wolverine zum ersten Mal als Teil des X-Men-Kosmos auf der großen Leinwand gesehen. Nun bewegen sie sich offiziell Richtung Marvel Cinematic Universe. Doch welcher Held würde das Crossover-Event noch besser machen? Hugh Jackman und Ryan Reynolds sind sich einig: Spider-Man.

Deadpool und Wolverine gegen Spider-Man: Hugh Jackman und Ryan Reynolds teilen düstere Crossover-Idee

Auf dem YouTube-Kanal von Marvel Thailand wurde ein Interview mit Jackman und Reynolds veröffentlicht, in dem sie ihren Crossover-Traum mit Tom Hollands Spider-Man formulieren. So unschuldig dieser Traum klingt: Sehr schnell werden die Antworten der beiden Stars extrem düster. Aber natürlich ist das alles nicht ganz ernst gemeint.

Disney Deadpool & Wolverine

"Ich würde liebend gerne mit Spider-Man spielen", gesteht Reynolds. "Das wäre cool. Tom Holland ist fantastisch." Dem stimmt Jackman zu, doch dann wird es abgründig: "Er ist jung, wir könnten uns einfach auf ihn stürzen und ihn fertigmachen." Reynolds geht auf Jackmans grimmigen Witz ein und ergänzt: "Du kannst ihn verletzen. Du kannst ihn so hart schlagen, wie du willst. Er wird sofort wieder aufstehen."

Derbe Worte, die wir am besten im Kontext von Deadpool & Wolverine betrachten sollten. In dem Marvel-Blockbuster wird kein Blatt vor den Mund genommen. Eine Beleidigung folgt auf die nächste, während ein Blutbad nach dem anderen folgt. So einen harten Film hat es im Marvel Cinematic Universe definitiv noch nicht gegeben.

Wann startet Deadpool & Wolverine im Kino?

Die Wartezeit ist vorüber. Deadpool & Wolverine läuft seit heute, dem 24. Juli 2024, in den deutschen Kinos. Es ist der 34. Film aus dem Marvel Cinematic Universe.