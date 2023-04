Den mit am meisten gehassten Batman-Film, der trotzdem absoluter Kult ist, gibt es jetzt als limitiertes 4K-Steelbook bei Amazon

Batman & Robin glänzt mit Star-Besetzung, doch die Umsetzung wurde überaus kritisch aufgenommen. Nun gibt es den ebenso kultigen wie gehassten Klassiker als limitiertes 4K-Steelbook bei Amazon.

Mit The Brave and the Bold ist aktuell ein neuer Batman-Film in Planung, der Robin als Sidekick an der Seite des dunklen Rächers in eher ungewohnter Version nach Jahrzehnten zurückbringen soll. Den letzten filmischen Auftritt von Batmans Gehilfen in Person von Richard "Dick" Grayson gibt es unterdessen nun als besondere Disc-Edition neu veröffentlicht zum Kauf.

Der von Fans sowie Kritikern seinerzeit eher negativ aufgenommene und dennoch überaus kultige Batman & Robin von 1997 kann jetzt als 4K/UHD-Blu-ray im limitierten und hochwertigen Steelbook mit 2 Discs inklusive Bonusmaterial für 32,99 Euro bei Amazon * bestellt werden. Die bisherige Standard-Edition gibt es für 23,81 Euro etwas günstiger *.

Batman & Robin: Trotz Kritik sehenswert



Vor Pattinson, Affleck und Bale verkörperte in den 90ern zuletzt George Clooney die beliebte Fledermaus und wurde mit Arnold Schwarzenegger (Mr. Freeze), Uma Thurman (Poison Ivy), Alicia Silverstone (Batgirl) und Chris O'Donnell (Robin) bei Bösewichten und Gefährten in Star-Besetzung unterstützt.

Doch das allein konnte Batman & Robin von Joel Schumacher seinerzeit nicht retten: Egal ob Clooney als Fehlbesetzung, schlechte Wortspiele oder Nippel am Batsuit – der umstrittene Streifen wurde schon mal zum schlechtesten Film aller Zeiten gewählt. Auch im Moviepilot-Ranking der Batman-Filme reichte es nur für einen hinteren Platz.



In den Rezensionen bei Amazon * kommt der Film mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen in über 1.400 Rezensionen unterdessen ziemlich gut weg, was den kultigen Charakter und die heutige Sicht auf die Comic-Adaption unterstreicht. Letztlich zählt Batman & Robin zu den 5 DC-Filmen, die man trotz allem gesehen haben sollte, denn die Franchise-Ausschlachtung hat aufgrund ihrer vollen und übertriebenen Inbrunst irgendwo auch etwas mit viel Genuss zu tun.

Neues Batman-Futter kommt



Während der neue Robin-Auftritt in The Brave and the Bold erst für 2027 geplant ist, wird das Franchise als Nächstes mit einer neuen Serie um den Schurken Pinguin versorgt. Auch der nächste Hauptfilm mit Robert Pattinson in Form von The Batman 2 lässt noch etwas auf sich warten. Eher geht es im nächsten Jahr unterdessen mit Batmans ewigem Nemesis Joker weiter.

