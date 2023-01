Der beste Action-Film 2022 & die neuste Star Trek-Serie: Jetzt Paramount+ kostenlos testen [Anzeige]

Ob Star Trek, Top Gun: Maverick oder Simon Becketts Chemie des Todes: Mit einem Probe-Abo streamst du die Highlights von Paramount+ kostenlos. Hier erfährst du, was du beachten musst.

Keine Frage, bei den ganzen Streaming-Diensten verliert man langsam den Überblick. Wer einfach mal reinschnuppern will in die Auswahl, kann das aber mit kostenlosen Probe-Abos tun. Der relativ neue Dienst Paramount+ bietet genau das an. Für sieben Tage kannst du in das umfangreiche Programm hereinschauen, zu dem die meisten Star Trek-Serien, der beste Actionfilm 2022 und mehr gehören.

Wir erklären, wie das Probe-Abo funktioniert und empfehlen je 7 Filme und Serien zum Bingen.

7 Film-Highlights bei Paramount+, die sich besonders lohnen:

Falls du den Streaming-Dienst kostenlos testen willst, haben wir hier sieben Filme, die sich als Erstes lohnen.

Schau dir den Trailer für Top Gun: Maverick an

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Ganz oben steht natürlich der Kino-Hit 2022: Tom Cruises Action-Spektakel Top Gun Maverick hat sich nicht nur an den Kassen zum Phänomen entwickelt, sondern wurde kürzlich sogar mit einer Nominierung für den Oscar für den Besten Film geehrt.

7 richtig gute Serien bei Paramount+:

Hier haben wir dir sieben besonders sehenswerte Serien im Programm von Paramount+ ausgewählt, die du bei einem kostenlosen Test-Abo anspielen kannst. Serien wie Star Trek: Strange New Worlds kannst du auch leicht in kurzer Zeit bingen:

Der Trailer für Star Trek: Strange New Worlds

Star Trek: Strange New Worlds - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Weitere sehenswerte Serien-Klassiker im Katalog sind Dexter und deren Fortsetzung Dexter: New Blood, der Western-Klassiker Deadwood und die preisgekrönte Miniserie Escape at Dannemora mit Benicio del Toro und Patricia Arquette.

Was du beim Probe-Abo beachten musst

Paramount+ bietet ein sieben Tage umfassendes kostenloses Test-Abo an, sofern du den Streaming-Dienst zum ersten Mal benutzt.

Paramount+ Test-Abo sichern Deal Zum Deal

Um die Filme und Serien kostenlos zu sehen, musst du darauf achten, das Abo rechtzeitig vor Ablauf der 7 Tage zu kündigen. Falls dir der Streaming-Dienst gefällt, kannst du es weiter laufen lassen und erhältst dann eine Rechnung. Monatlich kostet Paramount+ derzeit 7,99 Euro. Für ein Jahresabo bezahlst du 79,90 Euro.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.