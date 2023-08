"Der beste Horror-Film seit Jahren": Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson ist begeistert von Schocker, der gerade alle überrascht

Wenn ihr den Horror-Hype des Jahres selbst noch nicht entdeckt habt, solltet ihr euch von Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson von der intensiven Film-Erfahrung überzeugen lassen.

Wer es noch nicht mitbekommen hat: Der australische Horror-Film Talk to Me hat sich seit seinem Festival-Start Anfang des Jahres vom überraschenden Geheimtipp immer mehr zum Hype und Must-See entwickelt. Am 27. Juli 2023 feierte er auch in Deutschland seinen Kinostart. Nun adelt Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson den Grusel-Trip mit seiner Empfehlung.

Großes Horror-Lob: Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson preist Talk to Me als

Das Kino-Debüt der YouTuber und Zwillingsbrüder Danny Philippou und Michael Philippou (aka RackaRacka) hat mit Peter Jackson einen prominenten Fürsprecher überzeugt. Wobei der Filmemacher im Horror-Genre selbst kein Unbekannter ist: Vor seinem Herr der Ringe-Ruhm machte er sich mit Filmen wie Bad Taste, Braindead und The Frighteners einen Namen. Nun lobte er begeistert Talk to Me:

Capelight Talk to Me

[Dieser Film ist] unbarmherzig angsteinflößend und verstörend – auf die bestmögliche Weise. Talk to Me ist nicht einfach nur gut – es ist sehr, sehr gut. Der beste, intensivste Horror-Film, den ich seit Jahren genossen haben.

Mit seiner Meinung steht Peter Jackson nicht allein da: Der Horror-Film mit überschaubaren 4,5-Millionen-Dollar-Budget hat seine prognostizierten Einnahmen bereits weit überschritten und steigt (bei aktuell 36 Millionen) weiter. Laut Rotten Tomatoes überzeugt Talk to Me die Kritik (95%) und das Publikum (82%) gleichermaßen mit seinem intensiven Mix aus Schocks und Figuren-Tiefe.

Weil der Neuseeländer Peter Jackson geografisch quasi ein Landsmann des australischen Regie-Duos ist, dürfte ihn der Erfolg der Nachwuchs-Filmemacher umso mehr freuen.

Worum geht es im gefeierten Horror-Film Talk to Me?

Im vom Herr der Ringe-Macher gepriesenen Horror-Hit Talk to Me entdeckt eine Freundes-Gruppe, dass sie mit einer einbalsamierten Hand Kontakt zum Geisterreich aufnehmen können. Die Anrufung wird zum Adrenalin-Kick und zum Social-Media-Phänomen. Doch als Mia (Sophie Wilde) das veranschlagte Zeit-Maximum dieser Beschwörungen überschreitet, wird der Blick ins Jenseits plötzlich zur unfreiwilligen Einladung furchteinflößender, übernatürlicher Mächte in ihre Welt.

Capelight Talk to Me

Schon der unheimliche Trailer des Horror-Films beschwor eine neue Art von Social-Media-Grusel herauf. Das Sequel Talk to Me 2 hat bereits grünes Licht bekommen, wobei sicher auch Peter Jackson zu den zurückkehrenden Zuschauenden zählen wird. Während Talk to Me aktuell noch im Kino läuft, steht sein Heimkino-Start bereits fest und eine Streaming-Vorbestellung ist möglich.

Podcast für Horror-Fans: Die 5 besten Zombie-Serien im Stream

Egal, ob ihr The Last of Us schaut oder nicht: Das Genre der Zombie-Serien ist vielfältiger als es auf den ersten Blick erscheint. Deshalb empfehlen wir euch im Podcast Streamgestöber fünf Zombie-Vertreter, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Zu streamen sind sie bei Netflix, Disney+, Amazon oder sogar gratis in der Arte-Mediathek.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jede der vorgestellten Zombie-Serien macht dabei auf ihre Weise etwas besonders. Sei es nun, dass sie in ein historisches Setting entführt, das Thema mit Humor angeht oder sich als Sozial-Drama damit beschäftigt, wie Ex-Zombies wieder in die Gesellschaft integriert werden können.