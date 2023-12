Der beste Science-Fiction-Film des letzten Jahres ist jetzt bei Amazon Prime Video

Es gibt gute Filme, es gibt großartige Filme und dann gibt es diesen Film. Bei Amazon Prime Video könnt ihr ein Sci-Fi-Meisterwerk endlich im Abo streamen.

Everything Everywhere All at Once hat 2022 den Oscar als bester Film gewonnen und Millionen Hirne verknotet. Jetzt ist das verrückte Sci-Fi-Abenteuer im Flatrate-Angebot von Amazon Prime und die 132 Minuten abstruses Multiversums-Hopping lohnen sich nicht nur für Sci-Fi-Fans.

Jetzt bei Amazon im Abo: Davon handelt Everything Everywhere All at Once

Worum es in dem Multiversums-Abenteuer Everything Everywhere All at Once geht, ist gar nicht so einfach zu erklären. Alles beginnt mit der Waschsalon-Besitzerin Evelyn (Michelle Yeoh), die im Alltagschaos versinkt. Ihr Ehemann Waymond (Ke Huy Quan) will ihr Scheidungspapiere vorlegen, um endlich ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Evelyn will die lesbische Beziehung ihrer Tochter nicht akzeptieren und der bevorstehende Besuch ihres Vaters stresst sie.

Als sie einen Fehler bei der Steuererklärung macht, muss sie zu einem Termin beim Finanzamt – bei Inspektorin Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis). Hier beginnt der Wahnsinn, als eine andere Version ihres Ehemanns Waymond erscheint und sie zur Rettung der Welt rekrutieren will. Evelyn wird wider Willen in ein multidimensionales Abenteuer hineingezogen, das all ihre Glaubenssätze auf den Kopf stellt.

Leonine Everything Everywhere All at Once

Wer beim Abspann mit vielen Fragezeichen dasteht, ist nicht alleine damit und kann sich bei uns über die Bedeutung des Endes von Everything Everywhere All at Once informieren.

Everything Everywhere All at Once ist der beste Sci-Fi-Film 2022

Bei Moviepilot steht Everything Everywhere All at Once unangefochten an der Spitze der besten Sci-Fi-Filme des letzten Jahres. Mit einer Bewertung von 7,2 von 10 thront er über anderen 2022er-Hits wie Avatar 2: The Way of Water und Nope. Und nicht nur das: Im Redaktions-Ranking 2022 belegte er sogar Platz 1 aller Filme.

Moviepilot-Mitglied Patrick.rohrer.5 deutet Richtung Superhelden-Genre und stellt fest: "So muss Multiversum erzählt werden." Dem ganzen Sci-Fi-Spektakel liegt aber ein extrem berührender Kern zugrunde, der nach und nach bloßgelegt wird. Das weiß auch Detherion und schreibt:



Eigentlich glänzt der Film durch Absurdität und berührt dabei doch einige sehr tiefgehende Fragen.

DonJens hat beruhigende Worte für alle, die der verrückte Charakter von Everything Everywhere All at Once abschreckt:

Ich bin selbst überrascht, wie gut mir dieser Film gefallen hat, weil ich eigentlich gar nicht auf so abgedrehte Filme stehe. In meinen Augen ist es ein Feel-Good-Film mit einer Message, die zum Nachdenken anregt und mich mit einem zufriedenen Gefühl zurücklässt, dass trotz gelegentlicher Unzufriedenheit im Leben, im Grunde alles gut so ist, wie es ist.

Moviepilot-User Chris4068 hat einen wichtigen Hinweis für euch: Handys weg!

Man muss sich auf [den Film] einlassen, alle Störelemente wie Handy, beiläufige Gespräche mit Anwesenden usw. sollte man vorher abschalten, und dann, aber auch nur vielleicht, bekommt man die Message des Films mit völlig bekloppten, bunten Kung Fu Tritten ins Hirn geblasen!

Leonine Everything Everywhere All at Once

Das Fazit ist klar: Niemand sollte sich Everything Everywhere All at Once des Regie-Duos Dan Kwan und Daniel Scheiner (Swiss Army Man) entgehen lassen. Ab sofort könnt ihr den Sci-Fi-Geniestreich in der Flatrate von Amazon Prime Video * streamen und damit das neue Jahr einläuten.

