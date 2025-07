Der bisher erfolgreichste Netflix-Film 2025 steht fest: Er wurde fast 165 Millionen Mal gestreamt

Ein Action-Film hat sich bei Netflix nach einem halben Jahr an die Spitze der größten Erfolge 2025 gesetzt. Erfahrt hier, welche Inhalte bei dem Streamer bisher am beliebtesten waren.

Wie unter anderem Variety berichtet, hat der Streaming-Dienst Netflix seinen halbjährlichen Bericht der meistgeschauten Inhalte veröffentlicht. Bei den Serien wird kaum jemand überrascht sein, dass der 13-fach Emmy-nominierte Vierteiler Adolescence mit fast 145 Millionen Views der Sieger ist, zumal er zuletzt sogar Stranger Things überholte. Doch hättet ihr gewusst, welcher Film das Rennen der erfolgreichsten Netflix-Neuveröffentlichung 2025 gemacht hat?

Back in Action ist Netflix' (bisher) erfolgreichster Film 2025

Zwischen Januar und Juni 2025 haben die meisten Netflix-Nutzenden Seth Gordons Action-Komödie Back in Action angeschaut. 164,7 Millionen Zuschauende konnte Cameron Diaz' Comeback anlocken. Platz 2 und 3 belegen Tyler Perrys Straw (103 Millionen) und der romantische Film Morgen kommt ein neuer Himmel (96 Millionen). Der deutsche Actionfilm Exterritorial erreichte weltweit immerhin 88 Millionen Haushalte und belegt damit Platz 4.

Back in Action hatte sich schon direkt zu seinem Start in 93 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts gesetzt. In der Action-Komödie haben die ehemaligen CIA-Spione Emily (Cameron Diaz) und Matt (Jamie Foxx) sich als Familie zur Ruhe gesetzt, werden jedoch erneut in das Agentenleben hineingezogen, als ihre geheimen Identitäten auffliegen. Ihre Kinder könnten nicht erstaunter sein, welche Seiten die Eltern plötzlich von sich zeigen. Doch wer hat sie verraten?

Mit dem Erfolg des Films könnte nun auch Back in Action 2 ein Stück näher gekommen sein. Eine mögliche Fortsetzung war am Ende angedeutet worden. Grünes Licht hat sie von Netflix allerdings noch nicht bekommen. Mit einem Budget von 207 Millionen US-Dollar (bzw. 159 Millionen nach Steuerabzügen in UK) kostete der Actionfilm Netflix laut Forbes deutlich weniger als der teuerste Netflix-Film The Electic State (320 Millionen) dieses Jahr.

Hier findet ihr die vollständige Liste der erfolgreichsten Netflix-Neustarts 2025 zum Halbjahr

Die Netflix-Zahlen des gesamten Halbjahresberichts findet ihr hier als Liste der erfolgreichsten Titel mit ihren weltweiten Aufrufzahlen in den ersten sechs Monaten 2025:

Netflix' Top 10 der erfolgreichsten Filme im 1. Halbjahr 2025

Netflix' Top 10 der erfolgreichsten Serien im 1. Halbjahr 2025

Podcast: Die besten Serien 2025 (bisher) bei Netflix & Co.

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Podcast die 10 besten Serien des Jahres vor, die es im ersten Halbjahr 2025 zu entdecken gab.

Zu den besprochenen Highlights zählen unter anderem der Netflix-Hit Adolescence, Marvel-Kracher Daredevil, die Comedy-Überraschung The Studio sowie drei fantastische Science-Fiction-Serien.