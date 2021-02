Der DC-Film mit 2 Batmans: Erstes Flash-Bild enttäuscht, aber es geht um die verdammte Message

Das erste Bild aus dem The Flash-Film ist nichtssagend wie ein Bild von einer Lagerhalle, weil es ein Bild von einer Lagerhalle ist. DC-Fans sollten jetzt trotzdem einen Freudentanz aufführen.

Es geht nicht um das Geld, es geht darum, eine Botschaft zu senden. DC-Fans, denkt an diese Worte eines berühmten Batman-Schurken, wenn ihr das erste Bild von der The Flash-Produktion seht.

Denn bis zu diesem Moment starb der Film tausend Tode. Dass er wirklich mal gedreht werden würde, damit war zwischenzeitlich nicht mehr ernsthaft zu rechnen.

DC-Event: Das erste The Flash-Bild zeigt eine ... Lagerhalle

Aber jetzt passiert es, der Flash-Film mit seinen zwei Batmans nimmt Gestalt an und ich für meinen Teil nehme, was ich kriegen kann. Produzentin Barbara Muschietti postete ein Bild von dem Hangar, in dem der verfluchte DC-Film entstehen wird. Ihr Ehemann, Regisseur Andy Muschietti, steht davor.

Der Spaß spielt sich drinnen ab.

Egal, wie schmal der Erkenntniswert aus diesem Bild auch sein mag (manche würden sagen, er ist nicht vorhanden): Die Botschaft ist trotzdem angekommen. Der Film wird jetzt wirklich gedreht. Es kann nichts mehr dazwischen kommen. Wir kriegen unsere Version von Flashpoint.

Große Batman-Rückkehr in The Flash steht bevor

Und sie wird spektakulär. Michael Keaton und Ben Affleck kehren als dunkle Ritter zurück, obwohl Robert Pattinson demnächst einen jungen Batman spielt. Das und vieles weitere deutet darauf hin, dass die Zeitreise-Fähigkeiten Barry Allen über den Solo-Film hinausgreifen und das seit 2013 bestehende Universum rebooten: Er ist der Wischmop für das DCEU.



Umso wichtiger, dass dieser Film auch wirklich passiert. Schauen wir kurz zurück auf den Weg des Leidens von The Flash.

The Flash: Die kurze Chronik des Scheiterns

Seitdem läuft es wie am Schnürchen. Der Film nimmt Gestalt an und schafft Besetzungs-Coups wie die Verpflichtung von Ben Affleck und Michael Keaton. The Flash startet am 4. November 2022 in den Kinos.

Freut ihr euch auf Flash?