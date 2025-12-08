Der deutsche Event-Blockbuster zu Weihnachten: Der Medicus 2 erzählt ein großes Historienepos [Anzeige]

Bevor das Kinojahr 2025 zu Ende geht, erwartet uns noch ein besonderer deutscher Film auf der Leinwand. Der Medicus 2 entführt euch pünktlich zu Weihnachten weit in die Vergangenheit.

Vor zwölf Jahren kam ein Film ins Kino, wie man ihn selten aus Deutschland sieht. Der Medicus entführt ins 11. Jahrhundert und erzählt eine packende Abenteuergeschichte in großen Bildern, die auch aus einem Hollywood-Blockbuster stammen könnten.

Nun wird das Historienepos nach langer Pause mit einem zweiten Teil fortgesetzt. Der Medicus 2 schlägt das nächste Kapitel im Leben von Rob Cole (Tom Payne) auf, der sich einst auf die gefährliche Reise ans andere Ende der Welt gemacht hat, um in den Künsten der Heilkunde ausgebildet zu werden. Jetzt kehrt er zurück.

Großer Event-Blockbuster an Weihnachten: Der Medicus 2 bringt Tom Payne als Rob Cole zurück

Nach der Flucht aus Isfahan verschlägt es Rob Cole zurück an jenen Ort, wo seine Reise begonnen hat. Der inzwischen zum Medicus aufgestiegene junge Mann findet sich in den Straßen von London wieder, wo die Menschen an alten Bräuchen und Traditionen festhalten. Ein grauer Schleier des Misstrauens liegt über der Stadt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Medicus 2 schauen:

Der Medicus 2 - Trailer (Deutsch) HD

Als neuer Leibarzt soll er sein Wissen in die Hallen und Gänge des Königshauses tragen. Was er dort vor allem findet, sind skeptische, argwöhnische Blicke. Vielen ist Rob ein Dorn im Auge. Dennoch hält er ungebrochen an seinem Ziel fest, seine gesammelten Erkenntnisse über Medizin und Wissenschaft weiterzutragen.

Während um ihn herum Machtspiele toben, entdeckt Rob die Dämonen der Seele und versucht, eine Antwort auf die psychischen Leiden seiner Patient:innen zu finden. Wie kann er das heilen, was sich nicht greifen lässt? Die größte Prüfung für den Medicus steht erst noch bevor – und er muss sich gegen zahlreiche Widerstände durchsetzen.

Regisseur Philipp Stölzl setzt die Medicus-Geschichte als großen Abenteuerfilm in London fort

Der Medicus war seinerzeit ein riesiger Erfolg im Kino. Über drei Millionen Tickets wurden für den Film von Philipp Stölzl gelöst. Stölzl hat auch beim zweiten Teil wieder die Regie übernommen und beweist sich damit einmal mehr als einer der gefragtesten deutschen Filmemacher, wenn es um Blockbuster-Kino made in Germany geht.

Zahlreiche Hits hat er in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht, sowohl im Kino als auch im Fernsehen. Von dem frechen Biopic Goethe! über die stargespickte Musical-Komödie Ich war noch niemals in New York bis zur prestigeträchtigen Literaturverfilmung Schachnovelle. Stölzl ist ein Garant für deutsche Hits.

Bei Der Medicus 2 stand er trotzdem vor einer Herausforderung: Die Vorlage hatte sich mit der Verfilmung von 2013 bereits erschöpft. Also musste er sich mit Drehbuchautor Jan Berger, der u.a. im Zuge der aufwendigen Winnetou-Neuverfilmung von 2016 mit Stölzl zusammengearbeitet hat, eine würdige Fortsetzung der Geschichte ausdenken.

Seine Herangehensweise erklärt Stölzl wie folgt:

Im ersten Film wurde die Heilung des Körpers behandelt, nun richten wir den Blick nach innen, stellen Fragen zur Heilung des Geistes. Wo endet die Schulmedizin, wo beginnt das Unerklärliche, das noch nicht untersucht wurde? Wie können uns dabei womöglich Naturreligionen oder schamanistische Dinge helfen? Man könnte es vielleicht mit einem Sinfoniekonzert vergleichen. Der erste Satz klingt anders als der zweite Satz. Das neue Kapitel wird in einer anderen Tonalität erzählt.

[Das] Mittelalter des elften Jahrhunderts [ist] ein durchaus ruppiger, schroffer Ort mit entsprechenden Landschaften. Die Architektur und die Farbwelt sind völlig anders, und im Grunde ergibt sich daraus wie von selbst auch ein ganz anderer Film, eine andere Geschichte. Als Regisseur habe ich zwar durchaus einen eigenen Stil, eine Handschrift, aber jeder Film ist für mich eine Entdeckungsreise, in der ich in eine neue Welt eintauche.

Laut Stölzl soll die Geschichte Erinnerungen an das Shakespeare-Meisterwerk Richard III. wecken und von seinem Ortswechsel leben. Stölzl erklärt:

Damit verändert sich auch das Ensemble des Films. Während uns Tom Payne als Rob und Emma Rigby als Rebecca erhalten bleiben, dürfen wir uns über Neuzugänge wie Emily Cox und Áine Rose Daly freuen. Mit Owen Teale, Liam Cunningham und Aidan Gillen sind dieses Mal sogar drei (!) Game of Thrones-Stars an Bord. In Westeros waren sie als Ser Alliser Thorne, Davos Seaworth und Petyr "Littlefinger" Baelish zu sehen.

Wann startet Der Medicus 2 in den deutschen Kinos?

Constantin Film bringt Der Medicus 2 am 25. Dezember 2025 als großen deutschen Event-Blockbuster zu Weihnachten ins Kino. Fast zweieinhalb Stunden nimmt die Fortsetzung mit auf ein Abenteuer, das uns vom sonnigen Persien ins grimmige London führt, wo Intrigen und Machtspiele für jede Menge Spannung sorgen. Tom Payne sucht in all dieser Düsternis nach dem Licht. Hoffen wir, dass er es findet.