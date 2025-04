Der erste Binge-Marathon fürs Kino: Vierteilige Filmreihe über die größte Band aller Zeiten erscheint 2028 gleichzeitig

Vor über einem Jahr machte das Beatles-Großprojekt von Sam Mendes erstmals die Runde. Jetzt wurde der Cast enthüllt und der ambitionierte Veröffentlichungsplan vorgestellt.

Warum sollte man nur einen Film über den Beatles drehen, wenn man gleich jedem der vier Pilzköpfe aus Liverpool einen abendfüllenden Leinwandausflug widmen kann? Genau das dachte sich Regisseur Sam Mendes (American Beauty), als er anfing, sich mit dem Werdegang der erfolgreichsten Band der Musikgeschichte zu beschäftigen.

Was sich vor einem Jahr noch wie ein Wagnis anhörte, das vermutlich niemals umgesetzt wird, ist nun deutlich konkreter geworden. Auf der CinemaCon trat Mendes auf die Bühne und bestärkte sein Vorhaben, vier (!) Beatles-Filme zu drehen – ein Film für jedes Mitglied der Band. Auch der Cast und der Startzeitraum stehen jetzt fest.

Was starten die vier Beatles-Filme im Kino?

Wie der Hollywood Reporter berichtet, werden die vier Beatles-Filme allesamt im April 2028 veröffentlicht. Es soll sich um den ersten Binge-Marathon fürs Kino handeln – so zumindest die Worte von Sony-Film-Chef Tom Rothman, die von Mendes im Zuge der gestrigen CinemaCon-Präsentation in Las Vegas zitiert wurden.

Die vier Beatles-Filme:

Über die Länge der einzelnen Filme gibt es noch keine Informationen. Wenn wir von einer durchschnittlichen Laufzeit von zwei Stunden pro Film ausgehen, kommen wir am Ende auf einen Acht-Stunden-Marathon. Das kann fast mit dem jährlichen Rewatch der Herr der Ringe-Trilogie in den Extended Editions zu Weihnachten mithalten.

Wer spielt die Beatles in den vier Beatles-Filmen?

Mendes holte die vier Hauptdarsteller seiner Beatles-Filme auf die Bühne und ließ sie die Lyrics von Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band zitieren.

Der Beatles-Cast gestaltet sich wie folgt:

Dazu wurde das erste Promi-Bild zu Mendes Beatles-Großprojekt enthüllt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An sich gibt es hier keine Überraschung. Alle vier Namen wandern seit Monaten durch die Gerüchteküche und wurden teils inoffiziell bestätigt. Dennoch ist es beachtlich, dass Mendes und sein Team dermaßen gefragte Jungstars über einen so langen Zeitraum halten konnten. Nicht zuletzt erwartet sie jetzt über ein Jahr an Dreharbeiten.

Woher kennt man die Beatles-Schauspieler?

Pascal führte erst letztes Jahr mit Gladiator II seinen ersten Blockbuster an. Zuvor war er in gefeierten Projekten wie Aftersun, All of Us Strangers und Normal People zu sehen. Dickinson kommt derweil von nicht weniger geschätzten Filmen wie Triangle of Sadness, The Iron Claw und Babygirl. Seinen Durchbruch feierte 2017 mit Beach Rats.

Quinn war auch Teil von Gladiator II, spielt im nächsten Fantastic Four als Human Torch mit und sorgte in Stranger Things für Aufsehen. Keoghan verfügt über Blockbuster-Verbindungen zu Marvel (Eternals) und DC (The Batman) und begeisterte darüber hinaus in The Killing of a Sacred Deer, The Banshees of Inisherin und Saltburn.