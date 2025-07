Der erste Trailer zu Avatar 3 ist endlich da und entfesselt einen riesigen Sci-Fi-Krieg auf Pandora

Lange mussten wir auf die ersten bewegten Bilder aus Avatar: Fire and Ash warten. Jetzt ist der erste Trailer zum dritten Teil von James Camerons epischer Sci-Fi-Saga im Internet erschienen.

In weniger als einem halben Jahr startet Avatar 3: Fire and Ash im Kino. Dafür, dass es sich hierbei um den potenziell größten Blockbuster des Jahres handelt, haben wir bislang nur wenig aus dem Film gesehen. Abseits von ein paar wenigen Szenenbildern lockte die heiß erwartete Sci-Fi-Fortsetzung bisher vor allem mit wunderschönem Concept-Art. Doch jetzt ist er endlich da, der erste Trailer zu Avatar: Fire and Ash.

Regisseur James Cameron bringt uns zurück auf den träumerischen Mond Pandora, der einmal mehr mit seinen Landschaften in den Bann zieht. Dementsprechend punktet der Avatar 3-Trailer mit atemberaubenden Aufnahmen. Er zelebriert aber nicht nur die Schönheit dieser Sci-Fi-Welt, sondern betont ebenfalls den Schrecken, der auf Pandora stattfindet. Ein großer Krieg braut sich am Horizont zusammen.

Erster Trailer zu James Camerons Avatar 3: Fire and Ash bringt Krieg über Pandora

Avatar 3: Fire and Ash - Trailer (English) HD

Nicht nur die Menschen, die seit dem ersten Teil als großes Übel über Pandora herfallen, stehen dieses Mal den Na'vi rund um Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldaña) gegenüber. Mit dem Mangkwan-Klan, den sogenannten Ash People, lernen wir einen abtrünnigen Na'vi-Stamm kennen, der in der Vergangenheit große Verluste erleben musste und nun mit den Omatikaya und ihren Verbündeten auf Kriegsfuß steht.

Als Kontrast dazu stellt uns der Trailer zu Avatar: Fire and Ash den Tlalim-Klan vor. Die Wind Traders erobern mit prächtigen Luftschiffen den Himmel und tragen eine friedliche Aura voller Hoffnung und Zuversicht in den Film. Darüber hinaus dürfen wir uns auf die Rückkehr von Payakan freuen. Der walähnliche Tulkun ging als größter neuer Fanliebling aus dem zweiten Teil, Avatar: The Way of Water, hervor.

Obwohl der Trailer wirkt, als würde er das epische Finale der Sci-Fi-Saga ankündigen, hält Cameron bislang an seinem Plan fest, die Reihe auch über Avatar 3 hinaus fortzusetzen. Avatar 4 und Avatar 5 befinden sich nach wie vor in Planung. Es sind jedoch nicht die einzigen Filme, an denen Cameron aktuell arbeitet. Mit drei weiteren Projekten wurde der Hollywood-Gigant zuletzt in Verbindung gebracht:

Mit Popstar Billie Eilish entwickelt er offenbar einem 3D-Konzertfilm.

Seine Produktionsfirma hat sich die Rechte an The Devils gesichert.

Und die Adaption von Ghosts of Hiroshima ist auch noch nicht vom Tisch.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Avatar 3 im Kino?

Ab dem 17. Dezember 2025 können wir auf der großen Leinwand in die Welt von Pandora zurückkehren. Avatar 3: Fire and Ash kommt genauso wie die Vorgänger in 3D ins Kino und verspricht, eine bombastische Filmerfahrung zu werden.