Die neue How I Met Your Mother-Serie wird ganz anders, behält aber die 4 besten Dinge vom Original

How I Met Your Mother wird neu aufgelegt. Wie sehr wird How I Met Your Father sich wie das Original anfühlen? Es gibt mehr Gründe, euch auf die Serie zu freuen, als ihr denkt.

Sieben Jahre ist das umstrittene Ende der Sitcom How I Met Your Mother her. Sieben Jahre, in denen immer wieder Versuche gestartet wurden, das Erfolgskonzept neu aufzulegen – vergeblich. Jeder Versuch scheiterte. Hulus How I Met Your Father wird das nicht mehr passieren.

Die Serie nimmt Konturen an, seit kurzem ist der sechsköpfige Cast bekannt , der die Nachfolge von Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan und Jason Segel antreten wird.

Das sind die neuen Darsteller:innen von How I Met Your Father

Die 4 größten Änderungen und Parallelen in der neuen How I Met Your Mother-Serie

Aber was wird das eigentlich für eine Serie? Was übernimmt HIMYF von HIMYM? Ob es Story-Verbindungen geben wird, ist noch nicht klar. Wir haben 4 Dinge in den bisherigen Infos gefunden, die How I Met Your Father definitiv ändern wird. Doch in den 4 wichtigsten Bereichen, den inneren Werten, orientiert sich die neue Serie am Original.

Änderung: Die Folgenanzahl

Als klassische Sitcom bestand fast jede HIMYM-Staffel aus über 20 Folgen. How I Met Your Father erhält 10 Folgen in der 1. Staffel. Die einzelnen Episoden werden dann wahrscheinlich länger als 20 Minuten laufen.

How I Met Your Mother - Robin Sparkles Let's Go To The Mall (Englisch)

Bleibt gleich: Die Macher:innen im Hintergrund

Die wichtigsten Kreativen von How I Met Your Mother kehren zurück: Carter Bays und Craig Thomas als Produzenten sowie Pamela Fryman als Regisseurin. Frischen Wind bringen Isaac Aptaker und Elizabeth Berger (This is Us und Love, Victor) als Showrunner:innen.



Bleibt gleich: Die Stadt

Die Serie spielt wieder in New York, doch nicht mehr ausschließlich im teuren und lauten Manhattan, sondern auch im Hipster-Stadtteil Brooklyn.



Änderung: Das Alter der Figuren

Die Charaktere werden etwas älter. Die sechs neuen Darsteller:innen des Serienkerns sind zwischen 28 und 36 Jahren alt. Das hebt den Altersschnitt um etwa 4 Jahre im Vergleich zum Original.

Cobie Smulders spielte Robin erstmals mit 23 Jahren, Jason Segel als Marshall war 25 Jahre alt, Alyson Hannigan und Josh Radnor beide jeweils knapp über 30 und Neil Patrick Harris mit 33 Jahren der Älteste. Alle verkörperten Figuren hatten zum Start ein Alter von 27 Jahren, nur Barney war schon über 30 in der ersten Folge.

An den Themen der Serie wird sich dadurch eher nichts ändern, denn 16 Jahre nach der HIMYM-Premiere ist 31 das neue 27.

Bleibt gleich: Figuren, die beruflichen Träumen und der Liebe nachjagen

Marshal studierte zu Beginn der Sitcom noch Jura und arbeitete sich im Finale zum Richter hoch. Robin durchlief mehrere berufliche Enttäuschungen und brachte es schließlich noch zur angesehenen TV-Journalistin.

© CBS How I Met Your Mother

Wir erwischen auch die neuen Charaktere in How I Met Your Father in einer Phase, in denen sie viele berufliche und private Entscheidungen treffen müssen, die mutmaßlich den Rest ihres Lebens beeinflussen.

Chris Lowell als Jesse etwa will Musiker werden und verdient seinen Lebensunterhalt als Uber-Fahrer. Francia Raisa als Valentina kehrt als Stylistin gerade von der Londoner Fashion Week zurück, wo sie das Model Charlie (Tom Ainsley, ebenfalls eine Hauptrolle) kennengelernt hat. Diese Figuren sind alle noch nicht angekommen, wir begleiten sie bei ihrer Reise.

Änderung: Der diverse Cast

Alle fünf Freunde in How I Met Your Mother waren weiß und heterosexuell und das im durchmischten New York. How I Met Your Father wird nun inklusiver und bildet die Lebensrealität der pulsierenden Großstadt besser ab. Die asiatisch-stämmige Tien Tran etwa spielt Ellen, die gerade erst vom Land nach New York gezogen ist, nachdem sie sich von ihrer Ehefrau getrennt hat.

Bleibt gleich: Die Freundschaften stehen im Vordergrund

Es muss in Sitcoms über junge Erwachsene mindestens ein Paar geben, eine Wohngemeinschaft und bestenfalls ein Geschwisterpaar. Seit Friends orientieren sich WG-Sitcoms wie HIMYM, The Big Bang Theory oder New Girl an diesem Grundsatz von Friends-Schöpferin Marta Kauffman:

Friends dreht sich um die Zeit im Leben, in der deine Freunde deine Familie sind. Sobald du eine Familie gründest, ändert sich das und du hast neue Gruppen.

Auch in HIMYF hält ein dichtes Geflecht aus Wohngemeinschaften, Verwandtschaft, Freundschaft und Liebesbeziehungen die Figuren zusammen, sorgt für Reibungen und Konflikte und gemeinsame Geschichten. Jesse und Ellen sind Geschwister, Valentina und Charlie sind ein Paar. Sid (Suraj Sharma) und Jesse wohnen zusammen, genau wie Sophie (Hilary Duff) und Valentina.

Bleibt gleich: Die Erzählweise

In HIMYM erzählt Ted mit über einem Jahrzehnt Abstand seinen Kindern sehr ausführlich, wie er ihre Mutter kennenlernte. Das ist der rote Faden, der die Sitcom von allen Genre-Vorgängern abhob. In der neuen Serie übernimmt Hilary Duff als Sophie die Rolle der Erzählerin, die gleichzeitig Hauptfigur ihrer Geschichte ist. Sie schildert ihrem Sohn die Ereignisse aus der Großstadt.

How I Met Your Mother - S09 E24 Clip Barney meets his daughter (English) HD

Änderung: Die Veröffentlichung

Das ist eine deutliche Verbesserung: Als How I Met Your Mother zwischen 2005 und 2014 lief, sahen wir die Staffeln hier mit einigen Monaten Abstand und eher unregelmäßig bei ProSieben. How I Met Your Father wird als Hulu-Serie höchstwahrscheinlich in Deutschland bei Disney+ ausgewertet. Die Wartezeit dürfte so oder so deutlich geringer ausfallen.

Fazit: Kriegen wir in How I Met Your Father das Gefühl der alten Serie zurück?

Es sieht so aus, als hätte die Neuauflage einen gesunden Mittelweg gefunden, der sanfte zeitgemäßen Anpassungen am bekannten Rezept vornimmt und gleichzeitig die Stärken des Vorbilds nicht verwischt.

Der Erfolgsweg von How I Met Your Mother ist in dieser Form sowieso nicht wiederholbar. Die Serienlandschaft hat sich verändert und ermöglicht derart große Hits, auf die sich ganze Generationen verständigen, gar nicht mehr. Zudem kann HIMYF einige schlecht gealterte Bestandteile von HIMYM updaten. Der Auftrag an die Nachfolgerin sollte sowieso lauten: Mach es anders, und wenn möglich sogar besser als das große Vorbild.

How I Met Your Mother im Podcast: Wie gut ist die Serie gealtert?

How I Met Your Father wird irgendwann im Jahr 2022 ausgestrahlt.

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen von How I Met Your Mother:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hardy, Hendrik und Andrea diskutieren über ihre Liebe zu den Figuren, wie sie zur Serie kamen, was an How I Met Your Mother schlecht gealtert ist, welche Folgen die besten sind und warum das Finale vielleicht besser ist als sein Ruf.



Was erwartet ihr von der neuen Serie?