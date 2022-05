Der etwas andere Avenger: Neuer Superhelden-Horror schockt mit Gewalt und Nacktheit

Wer das MCU schon immer brutaler haben wollte, kann sich freuen. Toxic Avenger wird blutiger als alles, was die MCU-Leinwand je zu bieten hatte.

Im MCU gibt es zwar viele Schlachten, blutrünstige Massaker bleiben aber aus. Kein Wunder, sollen die Marvel-Filme doch nicht zuletzt perfekte Familien-Unterhaltung bieten. The Toxic Avenger kann da nur müde lächeln. Der etwas andere Superhelden-Film will mit brutaler Horror-Gewalt schocken. Das zeigt nun auch die US-Altersfreigabe.

Blutiger Superheld: Toxic Avenger wird brutaler als jeder MCU-Film

Wie Bloody Disgusting berichtet, hat das Remake des skurrilen 80er-B-Movies Atomic Hero - The Toxic Avenger nun ein R-Rating bekommen. Das entspricht in Deutschland häufig einer Freigabe ab 16, in manchen Fällen auch ab 18 Jahren. Die Gründe für die Einschätzung sind "heftige Gewalt und blutige Szenen, durchgehende Sprache, sexuelle Anspielungen und kurze grafische Nacktheit." Eine FSK-Freigabe gibt es noch nicht.

Schaut euch hier den Trailer zum Toxic Avenger-Original an:

Atomic Hero - The Toxic Avenger - Trailer (Deutsch)

Strukturell unterscheidet sich der Plot nicht stark von manchem MCU-Klassiker. Dort wird ein Hausmeister durch den Sturz in toxische Abfälle schrecklich entstellt. Als Toxic Avenger beschließt er, fortan Gutes zu tun und Fieslingen eins auszuwischen. Zum Cast gehören etwa Peter Dinklage (Game of Thrones), Elijah Wood (Herr der Ringe) und Kevin Bacon (X-Men: Erste Entscheidung).

Wann kommt der Superhelden-Horror Toxic Avenger ins Kino?

Ob das Remake sein Geld wert ist, können Fans hoffentlich bald feststellen. Toxic Avenger hat hierzulande noch keinen Kinostart. Das Original stammt von der Kult-Firma Troma Entertainment, die seit über 40 Jahren vor allem für blutige B-Movie-Horror-Komödien bekannt ist.

