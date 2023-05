Der gefährlichste Star Wars-Bösewicht seit Darth Vader kommt: Sogar Luke Skywalker ist an ihm verzweifelt

Nach dem Ende der Skywalker-Saga befinden wir uns in einer neuen Star Wars-Ära, nämlich der Ära der Neuen Republik. Nun wissen wir, wer der große Bösewicht der entsprechenden Filme und Serien ist.

2019 haben wir nicht nur das Ende der Skywalker-Saga erlebt, sondern auch den Beginn einer neuen Star Wars-Ära. Die Neue Republik ist zwischen den Ereignissen der Original- und der Prequel-Trilogie angesiedelt. Angestoßen wurde dieses neue Kapitel von The Mandalorian, der ersten Star Wars-Realserie bei Disney+.

Inzwischen ist aus The Mandalorian das Mandoverse geworden, zu dem die Serien Das Buch von Boba Fett, Ahsoka und Skeleton Crew gehören. Darüber hinaus wissen wir seit der Star Wars Celebration, dass die einzelnen Geschichten in einem Kinofilm münden werden. Doch wer ist der große Bösewicht dieser Star Wars-Ära?

Star Wars-Mastermind bestätigt: Thrawn ist der große Bösewicht in der Ära der Neuen Republik

Seit wenigen Tagen haben wir eine Antwort auf diese Frage: Thrawn. Der legendäre Gegenspieler, der ursprünglich aus dem Expanded Universe stammt, ist der große Bösewicht in der Ära der Neuen Republik. Das bestätigte Star Wars-Mastermind Dave Filoni im Interview mit Empire (via Reddit ).

In meinen Augen ist er das definitiv. Als Timothy Zahn Erben des Imperiums schrieb, wurde Thrawn zum ikonischen Bösewicht, weil er anders war als alles, was wir zuvor gesehen hatten. Er war kein weiterer Bösewicht mit Helm und Lichtschwert.

Disney Thrawn in Star Wars Rebels

Thrawn, der mit vollständigem Namen Mitth'raw'nuruodo heißt, tauchte zum ersten Mal 1991 in dem Roman Erben des Imperiums von Timothy Zahn und kann im Grunde als das exakte Gegenteil von Darth Vader beschrieben werden. Wo Vader von Hass angetrieben wird, ist Thrawn ein kühler Stratege mit messerscharfem Verstand.

Niemals würde er sich mit einem roten Lichtschwert durch einen Gang metzeln. Thrawn analysiert das Verhalten seiner Gegenspieler:innen und lockt sie in die Falle. Er setzt auf Vernunft und Loyalität. Seine Gefolgschaft bindet er nicht durch Angst, sondern durch Überzeugung an sich. Sein Scharfsinn ist seine gefährlichste Waffe.

Auch Thrawns Auftreten unterscheidet sich maßgeblich von Darth Vader. Er gehört der humanoiden Spezies der Chiss an. Thrawn versteckt seinen blauen Kopf nicht hinter einer Maske. Ein Blick in seine glühend roten Augen genügt, um zu wissen, dass mit ihm nicht zu scherzen ist. In den Büchern ist sogar Luke Skywalker an ihm verzweifelt.

Thrawn erobert das Mandoverse: Der legendäre Star Wars-Bösewicht könnte sogar ins Kino kommen

Thrawn ist jedes Mittel recht, um seine Ziele zu erreichen. Er manipuliert, foltert und tötet. Wenn es sein muss, nimmt er auch seinen eigenen Stab auseinander. In den Star Wars Legends hat er sogar Palpatines Masterplan vorweggenommen und einen Klon von sich geschaffen, um über seinen Tod hinaus in der Galaxis für Ordnung zu sorgen.

Disney Thrawn in Ahsoka

Lange Zeit existierte Thrawn nur in Star Wars-Büchern, ehe ihn die Animationsserie Star Wars Rebels in den offiziellen Kanon überführte. Jetzt steht endlich nach 32 Jahren sein erster Live-Action-Auftritt bevor. In der Ahsoka-Serie wird er von Lars Mikkelsen, der dem Star Wars-Bösewicht bereits in Rebels seine Stimme geliehen hat.

Ausgehend von Filonis Worten scheint Thrawn nicht nur in Ahsoka eine wichtige Rolle zu spielen. Wenn Thrawn tatsächlich der große Bösewicht in der Ära der neuen Republik ist, ergibt es nur Sinn, dass er auch im Mando-Kinofilm auftaucht. So könnte Filoni eine Variation von Zahns Thrawn-Trilogie erzählen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.