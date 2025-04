Der größenwahnsinnigste Sci-Fi-Film des letzten Jahres ist jetzt bei Netflix: Im Kino hat ihn fast niemand gesehen

Bei Netflix könnt ihr seit Kurzem den Sci-Fi-Film Megalopolis von Meisterregisseur Francis Ford Coppola streamen. Im Kino ist das Lebenswerk des Filmemachers komplett gescheitert.

Mit Klassikerin wie Der Pate und Apocalypse Now wurde Francis Ford Coppola zu einem der größten Regisseure der Filmgeschichte. Ein großes Herzensprojekt, das er über Jahrzehnte verfolgte, konnte Coppola aber erst in jüngerer Vergangenheit verwirklichen. Der Sci-Fi-Film Megalopolis wurde von dem Regisseur selbst finanziert und lief letztes Jahr im Kino – wo der Streifen komplett gefloppt ist.

Seit wenigen Tagen ist Megalopolis jetzt bei Netflix im Stream verfügbar. In den Charts steht der Film jetzt auf Platz 5 der Top-10.

Sci-Fi-Epos bei Netflix: Darum geht es in Megalopolis

Im Film entwirft der Regisseur eine fiktive amerikanischen Großstadt, die stark an New York erinnert. Darin will der Architekt Cesar Catilina (Adam Driver) die Metropole mit einer kühnen Vision vor dem Untergang retten. Mit seinen Plänen gerät er mit dem konservativen Bürgermeister Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) aneinander. Alle anderen Themen aus Megalopolis hier aufzuführen, würde den Rahmen sprengen.

Megalopolis ist für den Regisseur trotz Flop ein voller Erfolg

Mit einem Budget von gut 120 Millionen Dollar spielte der Sci-Fi-Film laut Box Office Mojo weltweit gerade mal etwas über 14 Millionen Dollar ein. Ein finanzielles Desaster, das Megalopolis zum Megaflop macht.

Francis Ford Coppola zeigt sich davon jedoch unberührt. Für ihn ist das Werk ein persönlicher Meilenstein, ein ähnlich kühnes Projekt wie Cesars Vision im Film, das der Regisseur mit keinem großen Studio und somit ohne finanziellen Druck realisieren konnte. Dass er dadurch so viel Geld verloren hat, dürfte den immer noch millionenschweren 86-jährigen Filmemacher wenig stören.

Auch bei der Verleihung der Goldenen Himbeeren verteidigte Coppola Megalopolis gegen die Demütigung. Für ihn ist der Film nichts weniger als ein künstlerischer Ausdruck, um der heutigen Welt aus Trends und Zahlen ein Ausrufezeichen entgegenzusetzen.

