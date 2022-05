Der größte Darth Vader-Fehler aus Star Wars beschäftigt die Fans seit 45 Jahren

Star Wars-Schöpfer George Lucas verursachte in Krieg der Sterne eine seltsame Ungereimtheit. Darth Vader-Fans setzen sich seit bald 50 Jahren damit auseinander.

Der erste Star Wars-Film Krieg der Sterne begeisterte Millionen von Menschen, trat eine Bewegung los und gründete ein ganzes Franchise. Mit Blick auf den Nachfolger Das Imperium schlägt zurück beschäftigt Fans aber seit über 40 Jahren ein Rätsel. Es geht um Leia (Carrie Fisher) und Darth Vader (David Prowse/James Earl Jones), ihren Vater.

George Lucas ist für einen der größten Star Wars-Fehler verantwortlich

Wie man später in der Original-Trilogie sieht, hat Papa Vader kein Problem, in Luke Skywalker per Macht seinen Sohn zu erkennen. Das gilt nicht für Tochter Leia. Zu Beginn von Krieg der Sterne entert er ihr Schiff, bringt ihre Männer um und hält ihr eine Standpauke. Er weiß aber nicht, dass sie seine Tochter ist. So ein Fehler kann einem mächtigen Sith-Lord wie ihm eigentlich nicht unterlaufen.

Diese Ungereimtheit ist auf den kreativen Prozess George Lucas' zurückzuführen (via CBR ). Zu Zeiten des ersten Star Wars (1977) wollte er Luke (Mark Hamill), Leia und Han (Harrison Ford) eigentlich zu einer romantischen Dreiecksbeziehung machen. Erst später kam ihm die Geschwister-Idee, die er in Die Rückkehr der Jedi-Ritter erzählte.

Vaders Patzer hat damit einen banalen Grund. Star Wars-Fans versuchen dennoch seit 45 Jahren, das Malheur wegzuerklären. Im Star Wars-Roman Death Star verhindert etwa Leias Willensstärke Vaders Erkenntnis. Aber wer weiß? Vielleicht hat er sich auch einfach nichts anmerken lassen. Wollte sich womöglich vor seinen väterlichen Pflichten drücken.

Star Wars-Podcast: Wie gut ist Das Buch von Boba Fett wirklich?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber reden wir in aller Ausführlichkeit über Das Buch von Boba Fett. Die neue Star Wars-Serie ist als erstes Spin-off aus The Mandalorian hervorgegangen und entführt ins Dünenmeer von Tatooine.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist Boba Fett mehr als Helm und Rüstung? Welche Star Wars-Figuren kehren alle zurück? Und was hat das alles mit Der Pate zu tun? Im Podcast erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Serie.

Was haltet ihr von Darth Vaders Fehler in Krieg der Sterne?