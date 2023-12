Der größte Fantasy-Blockbuster von Netflix hat endlich einen Start: Stranger Things-Star Millie Bobby Brown kämpft gegen einen Drachen

In nur wenigen Monaten schickt Netflix seinen Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in den Kampf gegen Drachen. Jetzt hat der heiß erwartete Fantasy-Film endlich ein konkretes Startdatum.

Unter all den Netflix-Film-Highlights, die uns 2024 erwarten, verspricht ein Fantasy-Abenteuer ganz besonders aufregende Unterhaltung: In Damsel wird Millie Bobby Brown mit den Klischees entführter Prinzessinnen, die vor Drachen gerettet werden müssen, aufräumen. Denn als Elodie den Prinzen Henry (Nick Robinson) heiraten soll, muss sie feststellen, dass sie in Wahrheit die Opfergabe ist, die die Königsfamilie dem feuerspeienden Monster macht.

Der Teaser-Trailer zu Damsel zeigte uns aber bereits, dass sich der Stranger Things-Star keineswegs so einfach opfern lässt. Stattdessen schlägt die schwertschwingende Königstochter in Netflix' Fantasy-Actioner zurück und zeigt menschlichen wie ungeheuerlichen Gegnern, dass das letzte Wort in diesem Überlebenskampf noch nicht gesprochen ist.

Wann startet das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Millie Bobby Brown bei Netflix?

Im Zuge des Hollywood-Streiks wurde der eigentlich für Oktober 2023 geplante Start von Damsel auf 2024 verlegt. Danach war lange unklar, wann Netflix seine wehrhafte Prinzessin gegen den Drachen ausschicken würde. Doch nun verkündete der Streamer endlich das genaue Startdatum von Damsel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Freitag, dem 8. März 2024 erscheint Damsel bei Netflix. Regie führt Juan Carlos Fresnadillo (28 Weeks Later). Nach über 250 neuen Netflix-Filmen 2023 präsentiert sich Damsel als eines der ersten Highlights des neuen Streaming-Jahres.

Neben Netflix-Größe Millie Bobby Brown (aus Stranger Things und Enola Holmes) gehören zum Cast auch namhafte Stars wie Nick Robinson (Love, Simon), Robin Wright (Die Braut des Prinzen), Shohreh Aghdashloo (The Expanse) und Angela Bassett (Strange Days).

Podcast inklusive Damsel: Das sind die Netflix-Highlights 2024 vom Sci-Fi-Epos bis zum Fantasy-Remake

Für 2024 wurden bereits viele spannende Netflix-Filme und -Serien angekündigt. Wir stellen euch die 9 spannendsten kommenden Netflix-Projekte vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von einer Sci-Fi-Bestseller-Verfilmung der Game of Thrones-Macher bis zu einer neu aufgelegten Zeichentrick-Serie im Realfilm-Gewand und dem Fantasy-Film Damsel mit Millie Bobby Brown erwartet euch im neuen Jahr Großes bei Netflix.