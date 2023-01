Hit-Garantin für Netflix: Das steckt hinter dem Fantasy-Film Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown ist einer der größten Netflix-Stars dank Stranger Things und Enola Holmes. Doch was kommt mit ihrem neuen Film Damsel auf uns zu?

Diese Woche wurde der Trailer mit der Netflix-Filmvorschau 2023 veröffentlicht. Darin tummeln sich Stars wie Gal Gadot, Chris Hemsworth und die wahrscheinlich erfolgreichste Netflix-Schauspielerin überhaupt: Millie Bobby Brown. Die Britin ist zwar noch nicht einmal 20, aber führt mit Stranger Things die populärste Serie des Streaming-Dienstes an und hat sich mit Enola Holmes 1 und 2 über Wochen in den Top 10 festgesetzt. Umso neugieriger sollten wir auf ihr nächstes Netflix-Projekt sein: Damsel.

Worum geht's in dem Fantasy-Film Damsel?

Der Titel bezieht sich auf das Erzählklischee der "Damsel in Distress" oder Jungfrau in Nöten. Dabei geht es um hilflose weibliche Hauptfiguren, die vom Helden gerettet werden müssen. In Märchen, Romanen und natürlich Filmen wird seit Ewigkeiten darauf zurückgegriffen. Stellt euch eine Prinzessin vor, die von einem Drachen bedroht wird und darauf wartet, dass ein Prinz sie befreit.

Damsel will dieses Klischee unterwandern: Was wäre, wenn der Prinz nicht kommt und die Prinzessin sich selbst helfen muss?

Netflix Damsel

Millie Bobby Brown spielt Prinzessin Elodie, die aus einem von Hunger und Elend geplagten Land kommt. Um ihrem Volk zu helfen, nimmt sie den Antrag des reichen Prinzen Henry (Nick Robinson aus Love, Simon) an. Nach der Hochzeit merkt sie allerdings, dass das Ganze nur ein Trick war. Denn der Reichtum des Landes ist schwer erkauft. Jedes Jahr zur Erntezeit wird einem Drachen eine Prinzessin geopfert. Diesmal ist Elodie die Unglückliche und so muss sie allein um ihr Überleben kämpfen.

Diese Informationen stammen aus der offiziellen Synopsis des gleichnamigen Romans von Evelyn Skye, der am 14. März 2023 auf Englisch erscheint (bei Amazon vorbestellen *). Die Schriftstellerin hat dafür das Drehbuch von Dan Mazeau (Zorn der Titanen) adaptiert.

Wer gehört neben Millie Bobby Brown zur Besetzung des Netflix-Films?

Millie Bobby Brown spielt Prinzessin Elodie

Nick Robinson spielt den Prinzen Henry

Black Panther-Star Angela Bassett spielt Elodies Stiefmutter Lady Bayford



House of Cards-Star Robin Wright gibt Königin Isabelle



Ray Winstone (The Departed) gibt den König



Shohreh Aghdashloo aus The Expanse ist in einer noch unbekannten Rolle dabei



Regie bei dem Spielfilm führt der Spanier Juan Carlos Fresnadillo, der sich einen Namen mit Thrillern und Horrorfilmen wie Intacto und 28 Weeks Later gemacht hat.

Das Budget wird laut What's on Netflix auf 60 bis 70 Millionen Dollar geschätzt, was ihn etwas teurer als den ersten Enola Holmes-Film machen würde. Ein gewaltiges Fantasy-Epos mit überwältigenden Effekten sollte man also nicht erwarten, sondern eher einen charmanten Abenteuerfilm. Millie Bobby Brown hat in den zwei Enola-Filmen schon bewiesen, dass sie Filme dieser Größe problemlos tragen kann.

Wann kommt Damsel zu Netflix?

Statt Enola Holmes 3 wartet gegen Ende des Jahres also Damsel auf uns. Der Fantasy-Film wird am 12. Oktober 2023 bei Netflix veröffentlicht.

Der übernächste Netflix-Film mit der Eleven-Darstellerin steht übrigens auch schon fest: Am 24. Januar 2024 startet The Electric State bei dem Streaming-Dienst. Regie bei dem Science-Fiction-Film mit Chris Pratt führen die Russo-Brüder (Avengers 3 und 4).