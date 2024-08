Der größte Horror-Hype des Jahres: Sichert euch das erschütternde Serienkiller-Meisterwerk Longlegs jetzt schon als 4K-Mediabook

Die Kritiken zu Longlegs überschlugen sich schon vor dem Kinostart mit Lob, was auch an Nicolas Cages Performance und der dichten Atmosphäre liegt. Jetzt könnt ihr den Film fürs Heimkino vorbestellen.

Mit viel Vorfreude wurde Longlegs von Oz Perkins erwartet, was an der gelungenen Marketingstrategie lag, die Teaser und Trailer zu ihrem eigentlichen Zweck nutzte: Einen Vorgeschmack auf den Film zu geben, anstatt die komplette Handlung zu verraten.

Das ist Longlegs gelungen und löste damit einen regelrechten Horror-Hype aus, der sich mit positiven Kritiken überschlug. Aktuell läuft der Serienkiller-Thriller noch im Kino, doch ihr könnt schon jetzt das 4K-Mediabook * vorbestellen.



Longlegs erinnert an Das Schweigen der Lämmer und ist doch ganz anders

Wer den düsteren Thriller noch nicht gesehen hat, für den sei auch hier nicht zu viel verraten. Völlig unaufgeregt und deshalb so fesselnd erzählt Longlegs von der jungen FBI-Agentin Lee Harker (Maika Monroe), die einen Serienkiller jagt, der seit Jahrzehnten sein Unwesen treibt.

Das besondere: Die Tatorte sehen nach einem Familienmord mit anschließendem Suizid aus, einzig das Bekennerschreiben von Longlegs (Nicolas Cage) weist auf einen externen Täter hin. Lee und ihr Kollege (Blair Underwood) stehen vor einem Rätsel, dass es schnell zu lösen gilt, denn Longlegs scheint es auch auf Lee abgesehen zu haben.

Longlegs überzeugt mit dichter Atmosphäre und rätselhafter Erzählstruktur

Im Zeitalter vom Blockbuster-Franchise und Remakes kommt der Originalstoff von Longlegs wie eine Befreiung daher. Auch wenn Setting und Figurenkonstellation an Serienkiller-Filme wie Das Schweigen der Lämmer und Sieben erinnert, bewegt sich die Independent-Inszenierung fernab des Mainstreams. Longlegs' Stärke liegt in der langsamen Erzählweise. Selbst die blutigen Szenen sind trotz der brachialen Gewalt mit so einer emotionslosen Ruhe erzählt, dass sie erst später ihre Wirkung entfalten.

Erfrischender Weise bedient sich Longlegs nicht dem üblichen Handlungsverlauf, sondern einer rätselhaften Erzählstruktur. Hinzukommen die übernatürlichen Elemente, die lange offen lassen, in welche Richtung sich der Thriller bewegt. Neben der kühlen Kameraarbeit sticht bei dem bedrohlichen Thriller das erstklassige Sounddesign heraus. Die wenigen Jumpscares wurden bewusst eingesetzt, mehr hat Longlegs auch nicht nötig.

Absolut fesselnd ist auch Cage in seiner bizarren Darstellung eines Serienkillers, den man erst sehr spät vollständig zu Gesicht bekommt. Einerseits spannend, andererseits schade, denn von Cages wahnsinniger Performance hätte es ruhig noch mehr geben können. Wem es auch so geht, der sollte sich das Mediabook sichern, um Cage und Monroe als Killer-Cop-Gespann immer wieder sehen zu können.

