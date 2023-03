Der große Amy Winehouse-Film: So sieht Barbie-Star Marisa Abela als die Musik-Legende aus

Einen Film, den ihr euch jetzt schon für die nächste Oscar-Saison vormerken könnt: Back to Black. Das Biopic erzählt die Geschichte der Musikerin Amy Winehouse. Jetzt gibt es die ersten Bilder.

Die Welle an Filmen über berühmte Musiker:innen reißt nicht ab. Nachdem wir in den vergangenen Jahren die Geschichte von Größen wie Freddie Mercury und Elton John auf der Leinwand gesehen haben, folgt nun Amy Winehouse. Verkörpert wird die britische Jazz- und Soul-Sängerin von der noch recht unbekannten Marisa Abela.

Nach dem Tod von Amy Winehouse im Jahr 2011 haben viele Filmschaffende und Studios Interesse bekundet, das Leben der Künstlerin in Form eines Spielfilms zu erzählen. Back to Black ist das erste Projekt, das vom Winehouse-Estate abgesegnet wurde. Gescheitert ist u.a. ein Biopic von 2015 mit Noomi Rapace in der Hauptrolle.

Back to Black: So sieht Marisa Abela als Amy Winehouse aus

Der Film Back to Black wurde nach dem zweiten und letzten Studioalbum von Amy Winehouse bekannt. Nachdem im Januar 2023 Abelas Casting bekannt gegeben wurde, gibt es jetzt das erste offizielle Bild, das uns die Newcomerin als Amy Winehouse zeigt.

Studiocanal Marisa Abela als Amy Winehouse in Back to Black

Darüber hinaus wurde ein weiteres Bild veröffentlicht, das uns hinter die Kulissen der Produktion entführt. Zu sehen ist Abela, die gemeinsam mit Regisseurin Sam Taylor-Johnson im Tonstudio eine Szene des Films durchspricht. Taylor-Johnson kennt sich bestens mit Musikfilmen und Biopics aus: Mit dem 2009 erschienen Nowhere Boy hat sie die Geschichte von Beatles-Mitglied John Lennon erzählt.

Studiocanal Marisa Abela und Sam Taylor-Johnson hinter den Kulissen von Back to Black

Abela ist in Hollywood dagegen ein noch fast unbeschriebenes Blatt. Demnächst taucht sie an der Seite von Margot Robbie ins Barbie-Universum ein. Darüber hinaus war sie in Filmen wie Rogue Agent und She Is Love zu sehen. Ihre bisher größte Rolle spielte sie in der Dramaserie Industry, die einen bissigen Blick auf die Finanzbrachne wirft.

Der Hauptcast des Amy Winehouse-Biopics im Überblick:

Doch was erwartet uns mit Back to Black genau für eine Art von Biopic? In der neuesten Pressemitteilung zum Film wird das Projekt wie folgt umschrieben:

Back to Black wird sich auf Amys außergewöhnliche Ausstrahlung, ihren Einfallsreichtum und ihr unverstelltes Wesen fokussieren, die alles durchdringen, was sie schuf. Der Film erzählt von einer Reise, die sie von der alternativen, rauen Welt Camden Towns der 90er Jahre bis auf den Gipfel der Popwelt führte – und wieder zurück. Back to Black schaut hinter die Bühne dieses tragischen Schauspiels und erzählt Amys Geschichte durch ihre Augen und mit ihren Gefühlen.

Wann startet das Amy Winehouse-Biopic im Kino?

Aktuell gibt es noch kein konkretes Startdatum für Back to Black. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Film noch vor Ende des Jahres erscheint, um sich für die nächste Oscar-Saison zu qualifizieren. Womöglich feiert Back to Black sogar in Cannes oder Venedig seine Premiere. Bis es so weit ist, könnt ihr euch die berührende Doku Amy von Asif Kapadia anschauen, die sich mit dem Leben der Sängerin beschäftigt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.