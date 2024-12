Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim hat 4 Stars der Peter Jackson-Filme im Cast – aber für 2 müsst ihr genau aufpassen

Der neue Herr der Ringe-Kinofilm, Die Schlacht der Rohirrim, holt mehrere Stars zurück, die schon große Rollen in Peter Jacksons Ring-Trilogie verkörperten. Aber einige sind gut versteckt.

Mit dem Kinostart von Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim am 12. Dezember 2024 können wir Mittelerde endlich wieder im Kino erleben. In dem neuen Fantasy-Film greift der Dunländer-Lord Wulf das Königreich Rohan 183 Jahre vor Frodos Ring-Abenteuer an. König Helm Hammerhand bietet dem feindlichen Heer im späteren Helms Klamm die Stirn. Es ist jedoch Helms Tochter Héra, die sich zur wahren Heldin der Geschichte aufschwingt.

Diese 4 alten Herr der Ringe-Stars kehren in Die Schlacht der Rohirrim zurück

Der Anime Die Schlacht der Rohirrim von Kenji Kamiyama erweckt, wie jeder Animationsfilm, seine Figuren mit den Stimmen von Schauspielerinnen und Schauspielern zum Leben. Auch wenn Peter Jackson diesmal nur als ausführender Produzent an Bord ist, kehren mehrere sprechende Stars aus dem Original-Cast seiner Trilogie zurück: zwei in ihre alten Rollen und zwei als neue Charaktere. (Achtung, es folgen Spoiler zum Film.)

Da wir Die Schlacht der Rohirrim vorab nur auf Englisch sehen konnten, beziehen sich diese Angaben auf die Originalstimmen. Ob die deutsche Fassung ebenfalls auf die bekannten Herr der Ringe-Sychronsprecher:innen zurückgreift, müsst ihr im Kino also leider selbst herausfinden.

1. Herr der Ringe-Rückkehr in Die Schlacht der Rohirrim: Miranda Otto als Éowyn

Als Théodens Tochter Éowyn lernten wir Miranda Otto in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme kennen. Als Mann verkleidet reitet sie in Die Rückkehr des Königs in den Kampf und besiegt den Anführer der Nazgûl. Da ist es wohl nur rechtens, dass Rohans streitbarste Schildmaid Die Schlacht der Rohirrim erneut in Aktion tritt – diesmal als Erzählerin, die rückblickend von einer anderen Heldin und Vorfahrin erzählt: Éowyn zollt Héra Tribut und gibt dem Film so einen stimmlichen Rahmen.

2. Herr der Ringe-Rückkehr in Die Schlacht der Rohirrim: Christopher Lee als Saruman

Eine der Figuren, die auch zwei Jahrhunderte vor Frodos Geburt schon in Mittelerde wandelte, war Saruman. Der weiße Zauberer darf für einen kurzen Gastauftritt zurückkehren, obwohl sein Schauspieler, Christopher Lee, bereits 2015 verstorben ist. Das Anime-Abenteuer erweckte den Star mithilfe unverwendeter (Sprach-)Aufnahmen von Peter Jackson zum Leben.

3. und 4. Herr der Ringe-Rückkehr: Merry- und Pippin-Darsteller Dominic Monaghan & Billy Boyd als Orks (Wrot & Shank)

Eine versteckte Überraschung in Die Schlacht der Rohirrim ist der sprachliche Cameo von Dominic Monaghan und Billy Boyd. Die zwei Stars spielten bei Peter Jackson die Hobbits Merry und Pippin, die sich von Unruhestiftern zu Helden in den Diensten von Rohan und Gondor mauserten. Da die Herren Meriadoc Brandybock und Peregrin Tuk in der Ära des neuen Herr der Ringe-Films aber noch nicht am Leben sind, schlüpften sie in neue Rollen – als Orks.

Ihr könnt sie mit den Ohren entdecken, nach Hera durch einen Geheimgang in der Hornburg in den Bergen wieder nach draußen gelangt. Hier belauscht sie die Orks Wrot und Shank, die sich über Ringe unterhalten. Wer den Film im englischen Original schaut, wird hier Dominic Monaghans verschmitzten Tonfall als Wrot und Billy Boyds schottischen Akzent bei Shank wiedererkennen.

