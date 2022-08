Sauron in der Herr der Ringe-Serie: Die wichtigsten Fragen zu Die Ringe der Macht erklärt

Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht steht in den Startlöchern. Zum Start geben wir Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen zum Fantasy-Epos.

wird am 2. September 2022 bei Amazon Prime starten. Für alle Fantasy-Fans haben wir noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen Tolkien-Serie zusammengetragen. Hier findet ihr in aller Kürze zu zentralen Infos zu Schauplätzen, Zeitraum und Story versammelt.

1. Wann spielt die Ringe der Macht?

Die Amazon-Serie setzt etwa 1000 Jahre vor der Handlung der Hobbit- und Herr der Ringe-Reihe ein, im Zweiten Zeitalter Mittelerdes. Die Story soll allerdings stark gestrafft, um Ereignisse der Ära zu porträtieren, die mehrere Hundert oder sogar Tausend Jahre auseinanderliegen.

2. Isildur und Galadriel: Welche Herr der Ringe-Helden spielen die Hauptrollen?

In Die Ringe der Macht gibt es vier große Herr der Ringe-Rückkehrer. Es gibt ein Wiedersehen mit den Elben-Anführern Galadriel (Morfydd Clark) und Elrond (Robert Aramayo). Außerdem wird auch der spätere Ringträger und Gondor-König Isildur (Maxim Baldry) eine große Rolle einnehmen. Als Hauptbösewicht des ganzen Universums darf auch Sauron nicht fehlen. Sie sollen die Eckpfeiler der Serien-Story sein.

3. Vorgeschichte zu Der Herr der Ringe: Um was geht es bei Die Ringe der Macht?

Die Ringe der Macht wird den erneuten Aufstieg des Bösen im Mittelerde des Zweiten Zeitalters zeigen. Gerade erst wurde Sauron-Chef Morgoth von Elben und Menschen in die Knie gezwungen, seine rechte Hand entkam allerdings. Aus den Schatten heraus arbeitet er am Fall Mittelerdes, der im Schmieden der neun Ringe der Macht gipfeln soll.

Vier wichtige Herr der Ringe-Figuren sind die Eckpfeiler der Story. Während der finstere General erneut seinen Aufstieg plant, ist ihm Galadriel dicht auf den Fersen. Elrond schmiedet im Elben-Städtchen Lindon umstrittene Bündnisse. Und Isildur navigiert das menschliche Königreich Númenor zwischen Eitelkeit, Intrigen und Betrug.

4. Wie wichtig ist Sauron in Amazons Herr der Ringe-Serie?

Sauron nimmt in der Serie als großer Fiesling eine zentrale Rolle ein. Ob, wann und in welcher Form man ihn zu sehen bekommt, ist allerdings noch nicht klar. Wer den Herrn der Ringe spielen wird, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Einige Herr der Ringe-Fans wollten ihn bereits im Trailer gesehen haben, was ich allerdings als falsch herausstellte. Es ist möglich, dass Sauron in der ersten Staffel gar in physischer Gestalt vorkommt.

5. Wo spielt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht?

Wie beide Kino-Trilogien wird auch die Amazon-Serie auf Mittelerde spielen, dem größten Kontinent der Tolkien-Welt Arda. Es wird viele Schauplätze geben, die auf der Leinwand zuvor noch nicht zu sehen waren. Dazu gehören das Menschen-Königreich Númenor und die Elfen-Stadt Lindon. Auch auf den Meeren Mittelerdes werden die Protagonisten unterwegs sein, was in vorigen Film-Abenteuern höchstens angedeutet wurde.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



