Der Herr der Ringe-Serie: Wenn die junge Galadriel so aussieht, bin ich jetzt schon überzeugt

Während Herr der Ringe-Fans ungeduldig auf die ersten Bilder der Amazon-Serie warten, haben Galadriel-Verehrer für einen guten Eindruck bereits überzeugend selbst Hand angelegt.

Mein Hype-Level auf die kommende Der Herr der Ringe-Serie ist hoch, die bildlichen Einblicke, die Amazon mir in der Vergangenheit geboten hat, hingegen sehr überschaubar (soll heißen: ein paar Mittelerde-Karten und ein Crew-Video).

Den ungestillten Durst nach ersten Bildern der Herr der Ringe-Serie konnte bei mir nun zumindest überzeugende Fan-Art ein wenig besänftigen.



Amazons Herr der Ringe-Serie: Fans zeigen uns beeindruckende junge Galadriel

Dass Morfydd Clark in Amazons Herr der Ringe-Serie eine jüngere Version von Galadriel spielen wird, steht schon länger fest. Die bekannte Elbin und Herrin von Lothlórien erhält nach Peter Jacksons Filmen also ein neues Gesicht. Doch passt die neue Schauspielerin zur Rolle? Mich haben die neusten Fan-Bilder überzeugt.

Dass Morfydd Clark hier als vorfreudiger Herr der Ringe-Traum digital in das Film-Kostüm von Cate Blanchett gesteckt wurde, ist natürlich erkennbar. Der erste mentale Schritt nach Mittelerde gelingt durch die (Photoshop-)Verschmelzung aber trotzdem.

Dass die Herr der Ringe-Serie dorthin geht, wo die Filme sich nicht hinwagten, trifft auch auf viele unbekannte Figuren zu. Ich sehe das als spannenden filmischen Neubeginn. Zur Herausforderung wird es jedoch, wenn bereits verkörperte Charaktere wie Galadriel neu in meinem Kopf Fuß fassen müssen.

Die bekannten Figuren haben es in der Herr der Ringe-Serie am schwersten

Die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit bekannten Figuren aus Der Herr der Ringe ist groß. Zugleich wird durch das erneute Auftauchen von Galadriel, Elrond und Co. aber durch die Beliebtheit von Peter Jacksons Filmen auch ein automatischer Vergleich zu den Vorgängern gezogen, die diese Rollen in der Herr der Ringe-Trilogie und den Hobbit-Filmen inne hatten.

Kann überhaupt jemand Cate Blanchett als Galadriel mit ihrer sphärischen Aura das Wasser (in einer Elben-Karaffe) reichen? Das Fan-Bild einer jungen Galadriel verdeutlicht mir, dass Morfydd Clark optisch als Elbin in jedem Fall Eleganz und Grazie mitbringt.

Sie sieht ihrer Vorgängerin ähnlich, aber nicht zu ähnlich und wird so hoffentlich die Rolle für sich erobern können. Ihre Auftritte in Dracula und Love & Friendship haben mir bereits eine Schauspielerin gezeigt, die genau die richtige stille Präsenz mitbringt. Das dürfte dem andersartigen Nicht-von-dieser-Welt-Eindruck des elbischen Volkes in der Herr der Ringe-Serie zu Gute kommen.



© Parkville Pictures / Warner Herr der Ringe Galadriel-Darstellerinnen neu und "alt": Morfydd Clark & Cate Blanchett

Zumindest der tausende Jahre vor Frodo und Co. in der Serie zurückkehrende Sauron wird, das Galadriel-Problem wohl nicht haben. Schließlich spielt Amazons Erzählung in einer Zeit, da der titelgebende Herr der Ringe noch nicht in seiner Ganzkörper-Rüstung, sondern wahrscheinlich als gestaltwandelnder Schönling Annatar herumläuft.



Eine hoffnungsvollen Vertrauensvorschuss sollten wir dabei natürlich allen neuen Herr der Ringe-Serien-Darstellern gleichermaßen einräumen - ob sie nun in große Fußstapften treten oder völliges Neuland betreten.



Gefällt euch Morfydd Clark als neue junge Galadriel in der neuen Herr der Ringe-Serie auch so gut?