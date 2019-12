Herr der Ringe-Serie bei Amazon: Star für junge Galadriel ist gefunden

Die Schauspielerin für Elbin Galadriel in Amazons kommender Der Herr der Ringe-Serie ist gefunden: Auf Cate Blanchett aus den Jackson-Filmen folgt Morfydd Clark.

Galadriel ist eine der bekanntesten Figuren aus Mittelerde. Nun wurde offenbar eine Schauspielerin für ihre jüngere Version in Amazons kommender Der Herr der Ringe-Serie gefunden.

Laut Variety schlüpft Morfydd Clark in die Rolle der mächtigen Elbin. In Peter Jacksons Filmtrilogie (2001-2003) basierend auf den gleichnamigen Büchern von J.R.R. Tolkien, spielte Cate Blanchett den Part. Auch in den drei Hobbit-Filmen des Neuseeländers verkörperte sie den Charakter.

Amazon selbst bestätigte die Besetzung wie gewohnt nicht. Aktuell ist Clark noch in einer anderen aufwendigen Fantasyserie zu sehen.

Das ist die neue Galadriel in Amazons Herr der Ringe-Serie

In der gemeinsam von BBC und HBO entwickelten Serie His Dark Materials nach der Buchreihe von Philip Pullman verkörpert Morfydd Clark die Rolle der Schwester Clara. Im kommenden Jahr könnt ihr sie in einer weiteren Fernsehadaption eines namhaften literarischen Stoffes sehen: In der BBC-/Netflix-Produktion Dracula übernimmt sie den Part der Mina Harker.

Kinogänger könnten die Schauspielerin womöglich aus Alexandre Ajas Horrorstreifen Crawl aus dem vergangenen Jahr kennen. Ferner wirkte sie in Filmen wie dem Jane Austen-Zombiefilm Stolz und Vorurteil & Zombies oder auch der ebenfalls auf einem Austen-Werk basierenden historischen Komödie Love & Friendship mit.

Amazons Tolkien-Adaption startet 2021 vermutlich ohne ihren bisher namhaftesten Star: Will Poulter soll nicht mehr an Bord der Herr der Ringe-Serie sein, wie wir vor wenigen Tagen berichteten.

Die TV-Variante des bekannten Fantasywerks spielt im so genannten Zweiten Zeitalter und damit vor den Ereignissen aus den Büchern. In jener Zeit wurden die Ringe der Macht und damit auch der Eine Ring Saurons erschaffen.

