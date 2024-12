Der intensivste Kriegsfilm des Jahres erobert die Netflix-Charts: In nur 10 Minuten zerfetzt er eure Nerven

Platz 2 der Film-Charts auf Netflix hat ein Kriegsfilm erobert, der beim Start eine Kontroverse auslöste. Er verstört das Publikum allein mit einer 10 Minuten-Szene komplett.

Krieg ist eine höllische Erfahrung. Nicht nur aufgrund der extremen Gewalt, sondern weil die Grenzen zwischen Gut und Böse plötzlich verschwimmen. So zeigt es sich zumindest im Kriegsfilm-Meisterwerk Civil War, das diesen April im Kino startete. Aktuell steht es auf Platz 2 der Netflix-Charts.

Kriegsfilm Civil War auf Netflix: Breaking Bad-Star verstört mit 10 Minuten-Szene

Civil War spielt in den USA einer nahen Zukunft. Das Land wird von einem Bürgerkrieg zerrissen, der Präsident gilt als Volksverräter und rüstet sich in Washington zum letzten Gefecht. Bevor er stirbt, wollen die legendäre Fotografin Lee (Kirsten Dunst) und der Journalist Joel (Wagner Moura) mit ihm ein letztes Interview führen. Die junge, idealistische Jessie (Cailee Spaeny) schließt sich ihnen an.

Schaut euch hier den Trailer zu Civil War an:

Civil War - Trailer (Deutsch) HD

Das Trio reist auf dem Weg in die Hauptstadt durch ein Land brutalen, kollektiven Wahnsinns. Massaker, Folter und standrechtliche Erschießungen begegnen ihnen in jeder Stadt. Mit jedem Schritt und jedem schmerzhaften Verlust wird der Kampf zwischen Idealen und kaltblütiger Professionalität in der Gruppe intensiver.

Regisseur Alex Garland (Ex Machina) hat ein Meisterwerk gedreht, das viele für den intensivsten Kriegsfilm des Jahres halten. Seine Vision eines gewaltlüsternen Landes und seine trostlose Haltung zur menschlichen Moral entfachten zum Kinostart eine Kontroverse.

So sehen die aktuellen Film-Charts auf Netflix aus:

Civil War ist einer der besten Filme des Jahres

Viele Zuschauer:innen verstörte eine zehnminütige Szene, in der die Protagonist:innen eine Gruppe Soldaten und ihren Kommandanten (Breaking Bad-Star Jesse Plemons

) bei einem Massaker überraschen. Mit einer roten Brille auf der Nase und dem Gewehr im Anschlag führt Plemons'

durch, das man nie wieder vergisst. Diese und viele weitere Momente machen Civil War nicht nur zu einem Highlight der Netflix-Charts, sondern zu einem der besten Filme des Jahres.