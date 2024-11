Der letzte Fall in Blue Bloods steht fest: Darum geht's im Serien-Finale

Das große Finale von Blue Bloods läuft in den USA schon in wenigen Wochen. Nun wurden Story-Details und Gast-Stars der letzten Folgen von Staffel 14 enthüllt.

Der 14-jährige Lauf von Blue Bloods – Crime Scene New York neigt sich dem Ende zu. Die letzten Folgen der beliebten Krimi-Serie mit Tom Selleck laufen aktuell in den USA und lassen den Fans nach einem Serien-Special nur noch zwei Episoden übrig. Nun wurden erste Story-Details mit dem letzten Fall der Reagans enthüllt.

Achtung, es folgen starke Spoiler zum Blue Bloods-Finale!

Ihr letzter Fall bringt die Reagans im großen Blue Bloods-Finale zusammen

Deadline berichtet von ersten Story-Details und Gast-Stars der letzten beiden Blue Bloods-Episoden. Die Folge mit dem Titel Entitlement wird demnach einen Auftritt von Amanda Kloots beinhalten, die als Co-Host aus der US-Talkshow The Talk bekannt ist.

In der Episode müssen Eddie (Vanessa Ray) und Badillo (Ian Quinlan) das Apartment eines Mannes von Hausbesetzern befreien, der sich auch noch als Jamies (Will Estes) Informant herausstellt. Danny (Donnie Wahlberg) und Baez (Marisa Ramirez) ermitteln währenddessen im Fall einer Studentin, die tot in ihrem Wohnheim aufgefunden wird. Frank (Selleck) verdächtigt den Gouvereur einer geheimen Agenda. Erin (Bridget Moynahan) überschreitet unterdessen ihre Grenzen, als sie Amor für Anthony (Steve Schirripa) spielt.

Die letzte Episode soll den Titel End of Tour tragen. Darin kommt die Reagan-Familie für einen (vorerst) letzten Fall zusammen, als mehrere New Yorker Gangs für die Freilassung eines ihrer gefangenen Mitglieder und jene sich im laufenden Prozess Befindenden plädieren. Edward James Olmos, der unter anderem für Filme wie Das Gesetz der Gewalt, Blade Runner und Stand and Deliver bekannt ist, wird als Gast-Star dabei sein.

Wann kommt Blue Bloods Staffel 14 in Deutschland?

In Deutschland lässt die 14. Staffel von Blue Bloods noch auf sich warten. Da Staffel 13 etwa acht Monate nach US-Start in Deutschland angelaufen ist, ist mit Veröffentlichung der ersten Episoden von Season 14 nicht vor Anfang 2025 zu rechnen. Das Finale wird wahrscheinlich noch länger auf sich warten lassen.

Alle Infos zu Staffel 14 könnt ihr bis dahin gesammelt hier nachlesen.

