Der Herr der Ringe wird im Kino weiter ausgebaut. Jetzt steht fest, wann The Hunt for Gollum die große Leinwand erobert. Wer die Reihe bisher verfolgt hat, dürfte kaum überrascht sein.

Letztes Jahr im Sommer kündigte Warner Bros. die Arbeit an einem neuen Herr der Ringe-Film an, der uns zurück nach Mittelerde bringt. Es handelt sich allerdings um keine Fortsetzung der vertrauten Tolkien-Geschichte. Stattdessen ist The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum während den Ereignissen des ersten Teils angesiedelt.

Unklar war bislang, wann der neue Fantasy-Blockbuster ins Kino kommt. Nachdem zuerst 2026 als Veröffentlichungsjahr genannt wurde, deutete Regisseur Andy Serkis an, dass sich der Kinostart auf 2027 verschiebt. Jetzt hat Warner Bros. eine offizielle Ansage gemacht und The Hunt for Gollum konkret im Kalender datiert.

Herr der Ringe: Wann startet The Hunt for Gollum im Kino?

Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, startet The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum am 17. Dezember 2027 im Kino. Hierbei handelt es sich vorerst nur um den US-Start. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die hiesige Veröffentlichung zeitnah stattfindet, vielleicht sogar einen Tag früher als in den USA.

Während in den USA neue Filme immer freitags erscheinen, kommen sie in Deutschland traditionell am Donnerstag ins Kino. Damit wäre der 16. Dezember 2027 das Startdatum für The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, dessen Handlung zwischen Biblos Geburtstag und Ereignissen in den Minen von Moria angesiedelt ist.

Dass ein neues Mittelerde-Abenteuer an Weihnachten ins Kino kommt, dürfte Fans der Fantasy-Reihe kaum überraschen. Sowohl die Herr der Ringe- als auch die Hobbit-Filme hatten alle einen Start im Dezember ihres jeweiligen Veröffentlichungsjahres. Auch der Anime Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim kam im Dezember.

Wer steckt hinter dem neuen Herr der Ringe-Film?

Andy Serkis ist nicht der einzige Herr der Ringe-Veteran, der für The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum zurückkehrt. Peter Jackson, der Regisseur aller bisher erschienenen Mittelerde-Realfilme, ist an Bord, dieses Mal allerdings nur als Produzent. Mitgebracht hat er außerdem Fran Walsh und Philippa Boyens, die ebenfalls produzieren.

Walsh und Boyens schreiben zudem das Drehbuch zusammen mit Phoebe Gittins und Arty Papageorgiou, die Die Schlacht der Rohirrim zu Papier gebracht haben. Zum Cast sind bisher keine Infos bekannt. Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), Orlando Bloom (Legolas) und Cate Blanchett (Galadriel) haben zumindest schon signalisiert, dass sie einer Rückkehr durchaus offen gegenüberstehen.