Der Name von Kevin Costners Sohn existiert nur, damit er sein wichtigstes Western-Epos nicht vergisst

Yellowstone-Star Kevin Costner bringt dieses Jahr mit Horizon ein zweiteiliges Western-Epos auf die große Leinwand. Eine besondere Rolle spielte dafür sein Sohn Hayes Costner.

Ob wir Kevin Costner jemals wieder im Yellowstone-Universum sehen werden, ist ungewiss. Dem Western-Genre bleibt der Hollywood-Star trotzdem treu. Dieses Jahr bringt er seine erste Regiearbeit seit Open Range – Weites Land aus dem Jahr 2003 ins Kino. Es handelt sich um ein geradezu größenwahnsinniges Mammutprojekt.

Horizon und Horizon 2, die im Original den Zusatztitel An American Saga tragen, starten im August und November im Kino. Auf der CinemaCon in Las Vegas hat Costner die Filme, in denen er auch die Hauptrolle spielt, näher vorgestellt. Dabei kam es zu einer unerwarteten Enthüllung in Hinblick auf seinen Sohn, Hayes Costner.

Kevin Costner hat seinen Sohn nach seiner Horizon-Figur benannt, damit er das Western-Epos nicht vergisst

Costner wollte sein Western-Epos schon vor über drei Dekaden ins Kino bringen. Erste Pläne schmiedete er 1988, ehe er das Projekt 2003 wieder aufgriff. Schlussendlich sollten 20 weitere Jahre ins Land ziehen, ehe er Horizon tatsächlich umsetzen konnte. Hier kommt sein Sohn ins Spiel, der einen ganz bestimmten Namen trägt.

Tobis Kevin Costner in Horizon

Der Vorname von Hayes Costner ist derselbe Name, den Costner seiner Figur in Horizon gegeben hat: Hayes Ellison. Gegenüber Entertainment Tonight ließ Costner durchblicken, dass er Angst hatte, das Projekt aus den Augen zu verlieren. Der Name seines Sohnes diente ihm jahrelang als Erinnerung an seine Horizon-Pläne.

Costner erklärt im Interview:

Ich habe [meinen Sohn] nach der Figur benannt, die ich in [Horizon] spiele. Der Name meiner Figur ist Hayes Ellison. Und ich habe Hayes nach dieser Figur benannt. Ich habe ihn also aufwachsen sehen und dachte: 'Mann, ich reiße mich besser zusammen und mache diesen Film.'

Western-Saga im Kino: Kevin Costner und sein Sohn Hayes sind in Horizon gemeinsam vor der Kamera zu sehen

Costner wollte offenbar zu 100 Prozent sichergehen, dass er Horizon als Filmprojekt nicht vergisst. Jetzt hat er die aufwendige Western-Produktion zusammen mit seinem Sohn gestemmt, der inzwischen 15 Jahre alt ist. Hayes Costner spielt eine Nebenrolle in beiden Horizon-Teilen – und vielleicht kommt in Zukunft sogar noch mehr.

Wenn alles nach Plan läuft, dreht Costner auch Horizon 3 und Horizon 4. Geplant ist eine epische Western-Saga, die sich über mehrere Dekaden erstreckt. Offiziell angekündigt sind die Fortsetzungen allerdings noch nicht. Vorerst startet Teil 1 am 22. August 2024 in den deutschen Kinos, ehe Teil 2 am 7. November 2024 folgt.