Der Netflix-Hit Locke & Key geht weiter: Alle Infos zu Start und Handlung der 3. Staffel

Die Mystery-Horrorserie Locke & Key wird bald auf Netflix fortgesetzt, denn Staffel 3 wurde bereits gedreht. Alles Wichtige zu Start und Handlung der 3. Staffel findet ihr hier.

Magische Schlüssel, intrigante Machtspiele mit Dämonen und tragische Familiengeschichten: Die Netflix-Serie Locke & Key ist ein faszinierender Mix und in Staffel 2 erreicht der Kampf zwischen der Familie Locke und dem dämonischen Dodge/Gabe seinen Höhepunkt. Nach den 10 neuen Folgen ist aber noch längst nicht Schluss. Die 3. Staffel von Locke & Key steht schon in den Startlöchern.

Während Fans der Locke-Geschwister geduldig auf die Fortsetzung gewartet haben, wurde die Folge-Staffel schon komplett gedreht. Wann die 3. Staffel von Locke & Key auf Netflix startet und was uns darin erwarten könnte, haben wir hier für euch zusammengefasst.



Basiert die 3. Staffel Locke & Key noch auf Comics?

Locke & Key basiert auf der erfolgreichen Graphic Novel von Joe Hill und Gabriel Rodriguez. Diese umfasst bisher insgesamt sechs Sammelbände. Die Netflix-Adaption orientiert sich jedoch nur lose an der Vorlage und verarbeitete in den ersten zwei Staffeln Handlungs-Elemente aus allen sechs Bänden.

Locke & Key - S02 Trailer (Deutsch) HD

In Staffel 3 könnten noch verbleibende Versatzstücke aus der Graphic Novel übernommen werden. Vor allem das große Finale Alpha & Omega hält noch einige spannende Wendungen bereit. Achtung, Spoiler: Zum Beispiel Tylers Abschlussball oder ein Auftritt von Dämonen-Bode wurden in der Serie noch nicht aufgegriffen. Spoiler Ende.

Darüber hinaus wird derzeit auch die Graphic Novel mit einer neuen Serie namens World War Key fortgesetzt, die als Inspiration für die Netflix-Serie dienen kann. Diese erweitert die Welt von Locke & Key um Geschichten aus dem Unabhängigkeitskrieg, dem Sezessionskrieg sowie dem Zweiten Weltkrieg und wird auch die Handlung der Gegenwart fortführen.

Locke & Key Staffel 3 auf Netflix: Offene Fragen und ein neuer Bösewicht

Achtung, Spoiler: Das Ende der 2. Staffel wartet mit einem großen Umbruch in der Geschichte von Locke & Key auf und stellt mit einem Cliffhanger (so auch der Titel der Folge) die Weichen für die Fortsetzung. Die Lockes haben Dodge mithilfe des Alpha-Schlüssel töten können. Allerdings wird sich ihnen bald ein neuer und mächtiger Dämon entgegenstellen.

© Netflix Frederick Gideon in Lock & Key

Eden verschafft sich im Finale Zutritt zum Brunnenhaus und beschwört dort mithilfe des Echo-Schlüssels ein Echo von Captain Frederick Gideon (Kevin Durand). Diesen lernten wir in Rückblenden im Jahr 1775 als Rotrock kennen, der Patriarch Peter Locke tötet. Später entdeckt er das Dimensionstor und wird von einem Dämon besessen. Dämonen-Gideon wird schließlich erhängt.

Der dämonische Echo-Gideon wird der neue große Bösewicht in Staffel 3. Am Ende der aktuellen Staffel kann er mithilfe des Überall-Schlüssels fliehen. Von der Existenz der weiteren Schlüssel als auch der Locke-Kinder weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Für die 3. Staffel von Locke & Key bleiben zudem noch einige offene Fragen. Die wichtigsten haben wir hier zusammengefasst:

Nina Locke : Am Ende von Staffel 2 beschließt Bode, seine Mutter mit dem Erinnerungs-Schlüssel vor dem Vergessen zu bewahren. Damit könnte sie in Staffel 3 endlich eine aktivere Rolle im ganzen Schlüssel-Wahnsinn einnehmen und die Beziehung zu ihren Kindern stärken.

: Am Ende von Staffel 2 beschließt Bode, seine Mutter mit dem Erinnerungs-Schlüssel vor dem Vergessen zu bewahren. Damit könnte sie in Staffel 3 endlich eine aktivere Rolle im ganzen Schlüssel-Wahnsinn einnehmen und die Beziehung zu ihren Kindern stärken. Tyler Locke : Bald wird er 18 und damit auch die Magie vergessen. Denn Tyler fasst den Entschluss, nicht den Erinnerungs-Schlüssel benutzen zu wollen. Er will den erlebten Horror vergessen. Wird er sich in Staffel 3 umentscheiden, wenn seiner Familie erneut in Gefahr gerät?

: Bald wird er 18 und damit auch die Magie vergessen. Denn Tyler fasst den Entschluss, nicht den Erinnerungs-Schlüssel benutzen zu wollen. Er will den erlebten Horror vergessen. Wird er sich in Staffel 3 umentscheiden, wenn seiner Familie erneut in Gefahr gerät? Lucas Caravaggio : Einst wollte Ellie ein Echo ihres toten Freundes erschaffen und beschwörte dadurch den Dämon Dodge. Nach Dogdes Tod bleibt der Körper des "echten" Lucas zurück. Wird Lucas jetzt ein Leben als Schüler an der Matheson Academy führen?

: Einst wollte Ellie ein Echo ihres toten Freundes erschaffen und beschwörte dadurch den Dämon Dodge. Nach Dogdes Tod bleibt der Körper des "echten" Lucas zurück. Wird Lucas jetzt ein Leben als Schüler an der Matheson Academy führen? Duncan Locke : Erwartet uns in Staffel 3 die Hochzeit von Brian und Duncan?

: Erwartet uns in Staffel 3 die Hochzeit von Brian und Duncan? Sam Lesser : Wird er für ewig als Geist auf dem Keyhouse-Anwesen herumspuken müssen?

: Wird er für ewig als Geist auf dem Keyhouse-Anwesen herumspuken müssen? Ellie Whedon: Ellie ist doch nicht tot. Überraschend konnte sie aus der Dämonen-Dimension zurückkehren. Mithilfe des Gestaltschlüssels kann sie ihre eigentliche Erscheinung wieder annehmen und wird schließlich wird mit ihrem Sohn Rufus wiedervereint. Wird Ellie nun ihre zurückgekehrte Jugendliebe Lucas bei sich aufnehmen?

Hoffentlich können wir uns in Staffel 3 auch wieder auf jede Menge neuer Schlüssel freuen. Denn das Entdecken der magischen Artefakte und ihrer Fähigkeiten ist eines der Highlights von Locke & Key. Mit Blick auf die Comic-Vorlage werden wir in Staffel 3 vielleicht endlich den Tier-Schlüssel kennenlernen, der die Lockes in Tiere verwandeln kann. Die passende Tür zu diesem Schlüssel gibt es bereits in Staffel 2 zu entdecken:

© Netflix Der Tier-Schlüssel muss noch gefunden werden

Wann startet die 3. Staffel von Locke & Key auf Netflix?

Eine 20-monatige Wartepause trennte die ersten beiden Staffeln. Bis zum Start der 3. Staffel Locke & Key müssen sich Fans aber nicht wieder so lange quälen. Denn diese wurde direkt im Anschluss an die Dreharbeiten zu Staffel 2 produziert und zwischen Mai und September 2021 abgedreht.

Die Postproduktion der neuen Folgen wird aufgrund der aufwendigen Effekte ungefähr sechs bis sieben Monate dauern. Also könnte Locke & Key Staffel 3 bereits im März oder April 2022 auf Netflix starten. Natürlich ist es auch möglich, dass Netflix die neue Season noch etwas länger aufspart und wieder im Herbst veröffentlichen wird.

Mehr zum Gruseln: 9 schaurige Horrorfilm-Tipps bei Netflix & Co.

Ihr seid pünktlich zu Halloween noch auf der Suche nach unheimlichen und schockierenden Horrorfilmen für die perfekte Grusel-Stimmung? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben wir für euch jede Menge Horror-Tipps.

Die ganze Moviepilot-Redaktion hat passend zum Horror-Monat neun spannende Horrorfilm-Empfehlungen mitgebracht, mit denen es sich zu Halloween und an verregneten Herbsttagen bei Netflix, Disney+, Sky und mehr besonders gut gruseln lässt.

Was erwartet ihr von der 3. Staffel von Locke & Key?