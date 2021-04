Der neue Rick Grimes: Fear the Walking Dead wiederholt den Negan-Krieg - und zwar deutlich besser

Fear the Walking Dead lässt in der neuen Folge von Staffel 6 den Konflikt mit Virginia eskalieren und überrascht mit unerwarteten Parallelen zum Ende des Negan-Krieges aus The Walking Dead.

Achtung, Spoiler zu Fear the Walking Dead: Nach dem schockierenden Tod von John Dorie in der vergangenen Folge kommt der Handlungsbogen um die skrupellose Virginia in Fear the Walking Dead Staffel 6 nur eine Folge später zu einem abrupten und intensiven Ende.

Die 9. Episode Was noch zu tun bleibt vermixt Themen und Ereignisse aus über 2 Staffeln The Walking Dead in nur 50 Minuten und präsentiert uns eine packendere und bessere Version des Krieges gegen Negan und die Saviors. Morgan ist nun endgültig der Rick Grimes von Fear the Walking Dead.

Fear the Walking Dead: Virginia erinnert an Negans grausamste Tat

Gleich zu Beginn beschwört die neue Folge einen der brutalsten Momente von The Walking Dead, bei dem Negan im Auftakt zu Staffel 7 Mitglieder aus Alexandria, Hilltop und dem Kingdom in einer Reihe auf die Knie Zwang und schließlich Abraham und Glenn vor Augen aller ermordete.

© AMC Fear the Walking Dead: Virginias Lineup

Hier sind es nun Luciana, Daniel, June, Grace und Sarah, die von Virginia auf der Hauptstraße von Lawton nebeneinander kniend exekutiert werden sollen, falls Morgan Jones nicht ihre Schwester Dakota, die in Wahrheit ihre Tochter ist (!), freilässt. Allerdings erwartet uns kein zweites Lucille-Massaker, denn Morgan taucht in letzter Sekunde auf und eine überraschende Wendung offenbart sich.

Auf die Hommage an Negans ersten Auftritt folgt zugleich eine alternative Version des Endes des Krieges gegen die Saviors. Victor Strand beendet, wie einst Doppelagent Eugene, mit nur einem Handzeichen Virginias Regentschaft.

Fear the Walking Dead: Morgan steht vor der gleichen Entscheidung wie Rick

Ein höllischer Western-Schusswechsel entbrennt zwischen Virginias loyalen Anhängern und Strands rekrutierter Mini-Armee. Doch Virginia schafft es, die hochschwangere Grace und Daniel entführen zu lassen, und nutzt diese als Druckmittel, um ihr Überleben zu sichern.

Morgan rettet Virginia widerwillig und flüchtet mit ihr in Richtung seiner neuen Gemeinschaft. Währenddessen machen Strands Leute sowie auch Sherrys maskierte Gruppe Jagd auf Virginia. Der Konflikt kulminiert in einem spannenden Standoff vor den Toren der Stausee-Gemeinschaft. Die Parallelen zum Höhepunkt des Negan-Krieges am Glasfenster-Baum sind unverkennbar.



© AMC Fear the Walking Dead: Morgan und Virginia

Denn nun sieht sich Morgan in der gleichen Situation wie einst Rick Grimes. Er soll Virginia vor allen mit seiner Axt hinrichten, um so den Frieden wieder herzustellen. Allerdings würde diese Tat allem widersprechen, für das Morgans neue Gesellschaft einsteht.



In The Walking Dead musste Rick zwischen Rache und der Wunsch-Zukunft seines toten Sohnes Carl entscheiden. Auch hier soll der Neuanfang nicht mit einem Mord beginnen. Gnade überwiegt seinen Zorn und wie Rick zuvor, verschont Morgan Virginia, was zu einem Zerwürfnis der unterschiedlichen Gruppen führt.

Die Rache der trauernden Witwe: June ist die Maggie von Fear the Walking Dead

Vieles in dieser Folge erinnert an das Ende von Staffel 8, in dem Rick zum Unmut vieler seiner Gefolgsleute Negan verschont. Jedoch zeigt uns Fear the Walking Dead komprimiert und noch eindringlicher den Konflikt, der aus dieser Entscheidung heraus resultiert. Denn Strand, Sherry und viele andere können ihren Hass gegen Virginia nicht so einfach vergessen.

In The Walking Dead war es ein Schlag ins Gesicht für die trauernde Maggie, als der Mörder ihres Mannes überleben durfte. Hier ist es June Dorie, die plötzlich damit leben soll, dass es keine Gerechtigkeit für den toten John gibt. June wird nun zur Maggie-Figur von Fear the Walking Dead.



© AMC Fear the Walking Dead: June

Ähnlich wie Maggie in der The Walking Dead-Folge Wach auf (Staffel 9) kommt es am Ende in einer Zelle zur Konfrontation zwischen June und der Frau, die indirekt für den Mord ihres Mannes verantwortlich ist. Nur hat June keine Michonne an ihrer Seite, die auf sie einredet, und tötet Virginia eiskalt mit einem Kopfschuss.



Fear the Walking Dead: Was der Spin-off besser macht als die Hauptserie

Fear the Walking Dead Staffel 6 glänzt schon wieder mit einer überragenden Folge. In nur wenigen Episoden spiegelte das Spin-off jene Situation, in der sich Rick und Co. in The Walking Dead zwei Staffeln lang wiederfanden. Und diese kam nicht bei allen Fans gut an.

Sich wiederholende Konflikte und dämliche Figurenentscheidungen (Daryl und Rosita!) zogen den nur wenige Tage andauernden All Out War in Staffel 8 unnötig in die Länge, während der zu viele Folgen lange Dauerbeschuss unter den Fraktionen eine abstumpfende Wirkung erzielte. Es war ein "Krieg, der nicht enden wollte", wie Morgan in Fear treffend zusammenfasst.

Fear the Walking Dead aber reduziert den sehr ähnlichen Handlungsstrang nun auf das Nötigste und schafft dabei eine Dringlichkeit und spürbare Bedrohung. Mit höherem Tempo, schockierenderen Wendungen und einer komplexen sowie überforderten Schurkin hat Fear the Walking Dead nun den besseren Negan-Krieg erzählt.

Fear the Walking Dead hat mit Staffel 6 die bitter nötige Kehrtwende geschafft. Sieben Folgen warten noch auf uns. Und wenn nichts mehr schiefläuft, haben wir hier die beste Staffel von Fear the Walking Dead vor uns.

Im Podcast: Fear the Walking Dead Staffel 6 rettet das Spin-off

