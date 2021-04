Fear the Walking Dead Staffel 6 traumatisiert mit dem größten Schock seit Jahren

Nach längerer Pause ist Fear the Walking Dead mit neuen Folgen zurück auf Amazon Prime Video. Staffel 6 überrascht in Folge 8 mit einem Schock-Moment, der Fans das Herz bricht.

Achtung, Spoiler zu Fear the Walking Dead: Seit bald 3 Jahren ist keine Hauptfigur der Zombieserie Fear the Walking Dead mehr gestorben. Das ändert sich mit der Rückkehr der 6. Staffel nun schlagartig. Die Episode The Door hat unser Herz gebrochen.

Während The Walking Dead zuletzt mit spannungsarmen Bonusfolgen - abgesehen von der grandiosen Negan-Episode - die Fans ernüchtert zurückließ, ist nun das Spin-off Fear mit voller Wucht und einem der schockierendsten Momente seit langem zurückgekehrt.

Letzte Warnung. Es folgen gravierende Spoiler zur 8. Folge der 6. Staffel Fear the Walking Dead.

Fear the Walking Dead Staffel 6: Schockierender Tod einer der besten Figuren

Die 8. Folge der anthologischen 6. Staffel Fear the Walking Dead mit dem Titel The Door stellt den Charakter John Dorie (Garret Dillahunt) in den Mittelpunkt. Nach dem tragischen Ende seiner Ermittlungen in Lawton ist etwas in John zerbrochen. Er trennt sich von seinen Mitstreitern, um in seiner einsamen Hütte Suizid zu begehen.

Sein Plan muss aber verschoben werden, als Morgan und Dakota (Zoe Margaret Colletti) seine Hilfe ersuchen. Bevor er sich vom Leben verabschiedet, will er eine letzte Heldentat begehen und den beiden helfen, eine von Untoten überrannte Brücke zu überqueren.

Im Zuge seiner letzten Mission philosophiert John mit Morgan über den Sinn des Lebens und Sterbens in dieser ausweglosen Welt. Ehe John aber eine Entscheidung treffen kann, ob er wirklich weiterleben möchte, kommt der große Schockmoment.



© AMC Fear the Walking Dead: John Dorie

Der Mord aus Lawton ist nicht länger ungeklärt: Die so unschuldig wirkende Dakota ist für den Mord an Cameron verantwortlich. Um ihr Geheimnis zu schützen, schießt sie John in die Brust und stößt ihn von der Brücke in den Fluss. Nicht bereit so zu sterben, klammert er sich an die im Wasser treibende Tür.



Hat er vielleicht doch überlebt? Alle Zweifel werden ausgeräumt, als der zombifizierte John von seiner großen Liebe June (Jenna Elfman) am Flussufer gefunden wird, die ihn schweren Herzens mit einem Messerstich in den Kopf erlöst.

Fear the Walking Dead: John Dories Tod schmerzt mich sehr

John Dorie trat erstmals im Auftakt der 4. Staffel in Erscheinung. Mit ihn (als auch Morgan Jones) begann eine neue Ära von Fear the Walking Dead, die nicht bei allen Fans für Begeisterung sorgte. Mit seiner unvergleichlich sympathischen, coolen und stets optimistischen Art half uns der Revolverheld durch die zwei schwächsten Staffeln der Serie.

© AMC Fear the Walking Dead: John Dorie als Zombie

Nach Auftritten in 27 Folgen verabschiedet sich John nun mit dem bisher schmerzhaftesten Verlust und dem größten Figurentod seit Madison in der 4. Staffel von von Fear the Walking Dead. Obwohl John in nur 2,5 Staffeln zu sehen war, hinterließ er einen bleibenden Eindruck. Sein Tod schmerzt mehr, als der der langjährigen Hauptfiguren Madison und Nick Clarke.

Während mich Nicks Tod (auf Wunsch des Darstellers) eher wütend machte, ist Madisons Tod in der Serie nie final bestätigt worden - die Showrunner befeuern weiterhin die Gerüchte um ihre Rückkehr. Johns Tod allerdings ist final und zugleich das tragische Ende einer der berührendsten Liebesgeschichten im Serienkosmos von The Walking Dead.

Fear the Walking Dead: In Staffel 6 ist niemand mehr sicher

Johns Tod ist geradezu poetisch. Es ist weder der große Heldentod noch der Biss eines Untoten, sondern eine Kugel aus seinem eigenen Revolver, die ihm das Leben kostet. Sein plötzliches Ableben ist umso tragischer, da er zuvor noch zur Einsicht kam, dass sein Tod bedeutungsvoll sein soll. Nun ist er komplett sinnlos.

© AMC Fear the Walking Dead: Dakota

Im ersten Moment ist der plötzliche Abschied von John Dorie enorm frustrierend. Wieso muss ausgerechnet der sympathischste Charakter jetzt sterben? Und warum ist schon wieder ein Kind (ich habe Charlie immer noch nicht verziehen!) für den Tod einer Hauptfigur verantwortlich? Tatsächlich fügt sich Johns Tod aber hervorragend in die Thematik von Staffel 6 ein.

In einer Staffel, die die moralischen Grenzen zwischen Held*in und Bösewicht*in komplett verschwimmen lässt, ist Johns Tod der Höhepunkt dieses Themenkomplexes. Dakota steht hierbei stellvertretend für eine Generation von Jugendlichen, die in der Apokalypse aufwächst und von völlig falschen Moralvorstellungen geprägt ist.

Dakota ist eine unberechenbare Teenagerin, die jedes Gefühl für die Bedeutung eines Menschenlebens verloren hat. Das macht sie noch gefährlicher als Bösewichte wie Negan oder Virginia. Nun steht sie im Zentrum des Konflikts zwischen Morgans Gruppe und Virginias Pionieren - und in diesem Konflikt sind auch keine Hauptfiguren mehr sicher.

Der Mord an John wird noch verheerende Konsequenzen im Verlauf der 6. Staffel nach sich ziehen und die Handlungen unterschiedlicher Figuren, wie Virginia, Morgan und vor allem June beeinflussen. Denn sein Tod darf nicht bedeutungslos bleiben.

