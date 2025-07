Der neue Superman-Film hat einen unerwarteten Nebeneffekt in der echten Welt – und sogar Regisseur James Gunn ist begeistert

Supermans unbändiger Hund Krypto verändert gerade die Welt – nicht nur auf der Leinwand, sondern auch mit Wellen, die sein Auftritt in der Wirklichkeit schlägt.

Superman ist im Kino angekommen und hat mit seinem Einspielergebnis den besten Superman-Kinostart aller Zeiten hingelegt. Dass so viele Menschen James Gunns DC-Neustart auf der großen Leinwand miterleben wollen, hat darüber hinaus aber auch noch einen anderen unerwarteten Nebeneffekt, der Hund Krypto zu verdanken ist.



Supermans Hund Krypto inspiriert mehr Tierheim-Adoptionen

Superman (David Corenswet) will seine Mitmenschen zu mehr Nächstenliebe inspirieren, während er Lex Luthor und Co. ein positives Weltbild entgegenhält. Doch der unverhohlene Fanliebling ist der widerspenstige Hund Krypto, der bei Superman eigentlich nur in Pflege ist, und als beißender und bellender Retter Herzen weltweit erobert.

Obwohl der Superköter computeranimiert ist, hat Krypto ein reales Vorbild in James Gunns eigenem Hund Ozu. Dass dessen Familie den Mischling aus dem Tierheim adoptierte und anschließend Schwierigkeiten hatte, ihn zu trainieren, veränderte das Superman-Drehbuch grundlegend – weil Gunn sich fragte, wie viel schlimmer es wäre, wenn der ohnehin schon scher zu kontrollierende Hund Superkräfte hätte.

Nun verändert der weiße Wirbelwind im Kino auch die echte Welt. Denn wie The Wrap berichtet, sind in den USA die Anfragen für Hunde-Adoptionen enorm angestiegen. Nach dem Wochenende des Superman-Starts sind die Zahlen bestimmter Google-Suchen in die Höhe geklettert, zeigt Woofz :

"Einen Hund in meiner Nähe adoptieren" – 513 % Anstieg

– 513 % Anstieg "Rescue Dog in meiner Nähe adoptieren" – 163 % Anstieg (also einen ausgesetzten oder aus missbräuchlichen Verhältnissen stammenden Hund aufnehmen)

– 163 % Anstieg (also einen ausgesetzten oder aus missbräuchlichen Verhältnissen stammenden Hund aufnehmen) "Welpe adoptieren" – 31 % Anstieg

– 31 % Anstieg "Schnauzer adoptieren" – 299 % (Krypto ist ein Mischling mit Anteilen der Rassen Schnauzer und Terrier)

Kann Supermans Filmhund die Welt verändern?

Nachdem schon James Gunns Guardians of the Galaxy Vol. 3 Lob von PETA für die Beleuchtung grausamer Tierbehandlungen erhalten hatte, stößt Superman die nächste positive Tierbewegung an. Das dazugehörige Filmstudio Warner Bros. ging in Zusammenarbeit mit der Best Friends Animal Society sogar so weit, die Adoptionsgebühren vor dem Superman-Start (1. bis 10. Juli 2025) zu übernehmen, wodurch im ganzen Land 454 Haustiere neue Besitzer:innen fanden.

Auch James Gunn selbst reagierte nun auf den Anstieg der Hunde-Adoptionen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dieser Film hat mir so viel Positives beschert. Aber das hier könnte das Beste sein. [Mein Hund] Ozu hat keine Ahnung, dass irgendetwas hiervon passiert. Aber wenn er es wüsste, wäre er stolz.

Natalia Shahmetova, CEO von der Hunde-Trainings-App Woofz, freute sich ebenfalls über den Anstieg von Tierheim-Hunden, die nun ein neues Zuhause finden, warnte aber auch: "Eine Adoption ist eine echte Verpflichtung. Der [Superman-]Hype wird wieder nachlassen, aber euer Hund wird bleiben. Also stellt sicher, dass ihr den Tieren die Zeit, Zuwendung und das Training geben könnt, die sie brauchen und verdienen."