House of the Dragon-Star Milly Alcock als Supermans betrunkene Cousine: Erste Details zu Supergirl sprechen von "komplettem Fiasko"

Supermans Cousine Supergirl kommt nächstes Jahr mit House of the Dragon-Star Milly Alcock ins Kino geflogen. Was uns mit ihr erwartet, erklärte nun DCU-Chef James Gunn.

Superman (und auch Clark Kent) wird meist als braver Pfadfinder unter den Superhelden gezeichnet. Ein Vorbild an Güte und Anstand, dem kaum jemand unter der gelben Sonne gerecht werden kann. Ganz anders sieht das mit seiner Cousine Kara aka Supergirl aus, die kommendes Jahr ihren eigenen Eintrag im neuen DCU erhält.

Gespielt wird die neue Maid of Steel von House of the Dragon-Monarchin Milly Alcock, deren Supergirl-Interpretation um einiges komplizierter aussehen wird, meint Superman-Regisseur James Gunn.

Das neue Supergirl wird mit House of the Dragon-Star Milly Alcock eine super-komplexe Figur

Im Gespräch mit Screen Rant erklärte Gunn, dass Alcocks Cameo in seinem Superman-Film nur ein kleiner Vorgeschmack war. Kleiner Spoiler dazu: Die Super-Cousine taucht in einer Szene betrunken in der Festung der Einsamkeit auf, um ihren Hund Krypto abzuholen. So soll Supergirl (und auch Kara) einen Kontrast zum sauberen Image ihres Cousins darstellen:

Sie ist ein komplettes Fiasko. Wir werden erfahren, dass sie hat einen ganz anderen Hintergrund als Superman hat. Einen viel schwierigeren Hintergrund. Er hatte diese wunderbare Erziehung durch zwei Eltern, die ihn geliebt haben und sehr gesund waren. Ihr Hintergrund ist ganz anders. Und sie hat sich anders entwickelt als ihr Cousin.

Craig Gillespies Film basiert auf dem DC-Comic Supergirl: Die Frau von Morgen von Tom King und Bilquis Evely. Auch darin wird Kara komplex und verletzlich gezeigt. Unter anderem dadurch, dass sie hin und wieder trinkt, um mit ihren persönlichen Problemen klarzukommen.

Als mächtige junge Frau mit stressig viel Verantwortung hat Milly Alcock immerhin schon Erfahrung. Im Game of Thrones-Prequel House of the Dragon ist sie als Thronfolgerin Rhaenyra Targaryen zu sehen. Darüber hinaus hatte sie eine Hauptrolle in der diesjährigen Netflix-Serie Sirens.

Als neues Supergirl tritt Alcock jetzt in die Fußstapfen von Helen Slater (aus dem Film von 1984) und Melissa Benoist aus der Supergirl-Serie, die ab 2015 sechs Staffeln lang lief.

Wann kommt Supergirl ins Kino?

Ein Jahr etwa müssen wir uns noch bis zum deutschen Filmstart von Supergirl gedulden. Dieser ist hierzulande für den 25. Juni 2026 eingeplant. Aktuell hat man noch die Gelegenheit, David Corenswets Einstand als Superman inklusive Milly Alcocks Cameo als Supergirl im Kino zu erwischen.