Der Palast Staffel 2: Sendetermine und wie ihr alle Folgen jetzt schon schauen könnt

Die 2. Staffel von Der Palast ist im ZDF-Abendprogramm angekommen. Wenn ihr nicht auf die nächsten Sendetermine warten wollt, könnt ihr die neuen Folgen jetzt schon streamen.

Das erste große Serien-Highlight 2025 im ZDF-Programm ist die Ausstrahlung der 2. Staffel von Der Palast. Über drei Jahre sind seit der Debütstaffel des Historiendramas vergangen. Jetzt erfahren wir endlich, wie die Geschichte weitergeht. Dieses Mal finden wir uns im Berlin des Jahres 1990 ein – die Welt hat sich gewandelt.

Deutschland ist nach dem Mauerfall wiedervereint. Für den Friedrichstadt-Palast bedeutet das allerdings nicht, dass die Massen in die Vorstellungen strömen. Im Gegenteil: Die Reihen im großen Saal des historischen Revuetheaters sind leer. Neue Tänzer:innen sollen frischen Wind in den vor dem Ruin stehenden Laden bringen.

Alle Sendetermine und Sendezeiten von Der Palast Staffel 2

Die 2. Staffel von Der Palast umfasst insgesamt sechs Episoden. Die werden vom ZDF an drei Tagen direkt hintereinander ausgestrahlt.

Folge 1: Montag, 6. Januar 2025, um 20:15 Uhr

Montag, 6. Januar 2025, um 20:15 Uhr Folge 2: Montag, 6. Januar 2025, um 21:00 Uhr

Montag, 6. Januar 2025, um 21:00 Uhr Folge 3: Dienstag, 7. Januar 2025, um 20:15 Uhr

Dienstag, 7. Januar 2025, um 20:15 Uhr Folge 4: Dienstag, 7. Januar 2025, um 21:00 Uhr

Dienstag, 7. Januar 2025, um 21:00 Uhr Folge 5: Mittwoch, 8. Januar 2025, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 8. Januar 2025, um 20:15 Uhr Folge 6: Mittwoch, 8. Januar 2025, um 21:00 Uhr

Alle Folgen von Der Palast Staffel 2 in der ZDF-Mediathek

Wenn ihr nicht warten oder die Folgen nochmal schauen wollt, könnt ihr das in der ZDF-Mediathek tun. Bereits seit dem 19. Dezember 2024 stehen alle sechs Episoden als Stream ohne Werbung zur Verfügung. Die einzelnen Kapitel gehen zwischen 41 und 46 Minuten. Für einen Binge-Marathon braucht ihr rund viereinhalb Stunden.

Die Besetzung von Der Palast Staffel 2 im Überblick

Während hinter den Kulissen Drehbuchautorin Rodica Döhnert und Regisseur Uli Edel am Werk sind, wartet die 2. Staffel von Der Palast mit einem stattlichen Cast auf. Hier findet ihr die wichtigsten Rollen aus dem Ensemble:

So stehen die Chancen für Der Palast Staffel 3 im ZDF

Wer die 2. Staffel von Der Palast geschaut hat, wird sich sicherlich fragen, ob auch eine 3. Staffel kommt. Bisher hat weder das ZDF noch eine der Produktionsfirmen Auskunft über die Verlängerung der Serie gegeben. Sehr wahrscheinlich werden die Einschaltquoten und Streaming-Zahlen über die Fortführung entscheiden.

Sollte Der Palast mit einer 3. Staffel weitergehen, bieten sich einige erzählerische Möglichkeiten an. Nachdem wir das Berlin der 1980er und die 1990er erforscht haben, könnte die 3. Staffel den nächsten Zeitsprung wagen und uns in die 2000er Jahre katapultieren, ähnlich wie es etwa The Crown bei Netflix getan hat.