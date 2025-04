Der perfekte Yellowstone-Ersatz erobert Netflix-Charts: Er entfesselt in 10 Folgen einen dramatischen Western-Kampf

Nach Titeln wie Yellowstone boomt das Western-Gerne auch in der Serienlandschaft von neuem. Auf Netflix zeigt sich der Erfolg in Form einer Produktion, die Charts erobert hat.

Yellowstone-Fans mussten sich letztes Jahr offiziell von der beliebten Serie mit Kevin Costner verabschieden, die nach 5 Staffeln ihr Ende gefunden hat. Während Serienschöpfer Taylor Sheridan weiterhin fleißig Spin-offs, Sequels und Prequels in die Welt entlässt, gibt es auch Western-Nachschub aus anderen Reihen.

Einer davon hat vor wenigen Tagen seinen Weg zu Netflix gefunden und dort nur wenig überraschend direkt die Serien-Charts erobert. Die Rede ist von Ransom Canyon.

Neue Western-Serie auf den Spuren von Yellowstone bei Netflix: Darum geht's in Ransom Canyon

In Ransom Canyon wird die Geschichte von drei Rancher-Familien erzählt, die im Texas Hill County bereits seit Jahrzehnten um die Vorherrschaft über ihr Land und den Erhalt ihrer Ranches kämpfen. Einer von ihnen ist Staten Kirkland (Josh Duhamel), der nach einem herben Schicksalsschlag von Racheplänen getrieben wird und um seine Zukunft fürchtet. Die Tanzhallen-Besitzerin Quinn O'Grady (Minka Kelly) ist für ihn ein Silberstreif am Horizont.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Jodi Thomas, die seit 2015 bereits acht Bücher der Hauptreihe sowie zahlreiche Spin-offs hervorgebracht hat. The Shannara Chronicles-Macherin April Blair adaptierte den Stoff für Netflix in Serienform – und das mit großem Anklang. Nach nur wenigen Tagen steht Ransom Canyon in zahlreichen Ländern in den Top 10 der Netflix-Charts. In Deutschland hält sich das Western-Drama aktuell auf Platz 2 neben folgenden Titeln:

